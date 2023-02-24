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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov, depremzede çocukları hastanede ziyaret etti

24.02.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören depremzede çocukları ziyaret etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov, depremzede çocukları hastanede ziyaret etti

Büyükelçilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Memmedov, hastanede depremzede çocuklara ziyarette bulundu.

Memmedov, burada Aleyna Ölmez, Hülyasu Kısa, Feyza Nur Yakar, Miraç Eren Döner, Ayça Çepni ve Zeynep Küçükler'i ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, çocukların sağlık durumuna ilişkin Memmedov'a bilgi verdi.

Memmedov, çocuklara hediyeler vererek onlarla ve yakınlarıyla sohbet etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar dileyen Memmedov, hastane çıkışında yaptığı basın açıklamasında "Türkiye, asla yalnız değildir. Azerbaycan devleti ve halkı, her zaman kardeşlerimizin yanındadır. Azerbaycan bundan sonra da depremin yaralarının sarılması için elinden gelen yardımları yapmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.


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