Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Sakarya'da sevinçle karşılandı

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği zafer, Sakarya'da sevinçle karşılandı.

Duygularını AA muhabiriyle paylaşan Volkan Sönmez, Azerbaycan'ı tebrik ederek Allah'tan onlara kuvvet vermesini temenni etti.

Azerbaycanlı kardeşlerinin 30 yıldır zulme uğradığını, topraklarının işgal edildiğini belirten Sönmez, "Çok şükür topraklarına geri kavuştu. Bunda desteği olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bütün Müslüman kardeşlerimize çok minnettarız. Allah milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz." diye konuştu.

Sönmez, zamanında onların Türkiye için şehit olduğunu vurgulayarak "Bize desteği çoktu. Bizim de şu anki desteğimizden dolayı çok mutluyum. Allah katında tek din İslam'dır. Bütün İslam alemini Rabb'im korusun. Zaten başka ülke yardım etmiyor. Hep Türkiye'nin desteği oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı yürekten kutluyorum. Gerçekten büyük bir başarı. Yolları hep açık olur inşallah." ifadelerini kullandı.

- "Eminim onlar da bize yardım ederdi"