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Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade gözaltına alındı! Ülkesine geri gönderilmesi için harekete geçildi

27.05.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle emniyette ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinin ardından Alizade serbest kalırken ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.

Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade gözaltına alındı! Ülkesine geri gönderilmesi için harekete geçildi

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi.

GERİ GÖNDERİM MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

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Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi. (DHA)

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