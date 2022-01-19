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Aziz 10. yeni bölüm 2. fragmanı! Efnan ve Aziz evleniyor!

19.01.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Aziz dizisinin merakla beklenen 10. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Aziz'in Efnan ile evleneceğini Dilruba'ya söylediği tanıtımda Aziz ile Efnan'ın romantik anları izleyicileri duygulandırıyor. Dilruba'nın söyledikleri karşısında şoke olan Aziz'in ne duyduğu merak konusu olurken kime silah doğrulttuğu akıllarda soru işareti oluşturuyor. Efnan'ın babasının Aziz'in evine gelmesi ise dikkat çekiyor.

Aziz 10. yeni bölüm 2. fragmanı! Efnan ve Aziz evleniyor!

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 10. yeni bölümüyle 21 Ocak Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Aziz'in yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

AZİZ'İN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Türklerin azimli direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken, Aziz Türk milletini arkasına alarak pes etmeyeceklerini gösterir. Türklerin bu kararlı ve cesur duruşu üzerine Pierre bütün gücünü kullanmaya karar verir.

Aziz (1)(23)

Tüm bunlar yaşanırken Aziz sadece Efnan'ın sevgisiyle nefes almaktadır. Ancak bu durumu hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz ile olan geçmişiyle yaralamak ister.

Aziz (4)(19)

Aziz çetin bir mücadelenin içindeyken Efnan'a olan aşkının bir kez daha sınandığına tanık olacağız.

Aziz (2)(24)
Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Murat Yıldırım
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