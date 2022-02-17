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Aziz 14. yeni bölümden ön izleme sahnesi! Aziz ve Efnan evleniyor mu?

17.02.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Aziz dizisinin 14. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz'e romantik anlar damga vuracak. Aziz'in Efnan'a yüzük parmağının anlamını anlattığı sahnede birbirlerine bağlandıklarını ve hiç ayrılmayacaklarını söylüyor. Çiftin aşkları dolu dizgin devam ederken mutlulukları izleyicilerin de yüzünü güldürüyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 14. yeni bölümüyle 18 Şubat Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

AZİZ'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz ve Adem'in birlikte hareket etmesi Pierre ve Galip'i bozguna uğratır ve bütün dengeler değişir. Delillere ulaşamayan Pierre, Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkar ve düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kalır. Babası tarafından kovulan Adem ve Dilruba için yeni bir macera başlar. Bu macera Aziz ve Efnan'ın ilişkisine kadar uzanan sır ve gizem dolu bir hikayenin başlangıcı olacaktır.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

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Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Murat Yıldırım Damla Sönmez Simay Barlas
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