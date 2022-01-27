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Aziz dizisi 11. yeni bölümden ön izleme sahnesi! Dilruba, Efnan'a destek mi olacak?

27.01.2022 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Aziz dizisinin merakla beklenen 11. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz'de Dilruba, içinde bulunduğu çaresiz ve üzgün durumu Efnan'a açıklıyor. Dilruba'nın, "Efnan, aynı kaderin farklı yollarında yürüyen iki kız çocuğuyuz biz. Ama senin hala şansın var, senin kafesini kırmak için şansın var!" sözleri dikkat çekerken akıllara "Dilruba, Efnan'a destek mi olacak?" sorusunu getiriyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 11. yeni bölümüyle 28 Ocak Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümünden Dilruba ve Efnan'ın bir arada olduğu dikkat çeken bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Dilruba, içinde bulunduğu çaresiz ve üzgün durumu Efnan'a açıklarken söyledikleri seyircileri derinden etkiliyor.

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AZİZ'İN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz ve Galip'in karşı karşıya gelmelerinin yarattığı kaos, tüm ilişkilerin yeniden çıkmaza girmesine sebep olur.

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Dilruba'ya güvenmek isteyen Adem tekrar hayal kırıklığı yaşarken, Efnan ise nişan gecesinde terk edilmenin hezeyanı içindedir.

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Babasının şüpheli ölümündeki gizemin peşinde olan Aziz, hiç ummadığı birini karşısında bulur ve yeni bir yolculuk başlar. Karanlık sırlar açığa çıkarken, Efnan ve Aziz'in ilişkilerinde yeni bir kapı aralanır.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Murat Yıldırım
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