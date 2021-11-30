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Aziz dizisi 5. yeni bölüm 2. fragmanı! Aziz'e beklenmedik saldırı!

30.11.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Aziz dizisinin 5. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Maksude'nin doğum gününe Aziz ile Efnan'ın katılması ortamda gerilimi artırırken Kenan'ın Efnan'a "Biz o masada hep birer ayrık otu olarak kalacağız!" demesi dikkat çekiyor. Pierre, Aziz'in daha da güçlenmeden önünü kesmek isterken Galip Bey harekete geçtiğini söylüyor. Aziz'in saldırıya uğraması ise akıllara "Galip Payidar'ın planı mı?" sorusunu getiriyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 3 Aralık Cuma akşamı 5. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

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AZİZ'İN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in atölyeyi açması hür yaşamak isteyenlere umut olurken, karşı cephede derin bir korku yaratır. Her şeye rağmen hayallerinin peşinden giden Aziz, yoluna taş koyanlara karşı beklenmedik bir hamle yapar.

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Dilruba ve Adem cephesinde sular bir türlü durulmaz. Efnan'ın bildiği sırra ulaşmak isteyen Pierre, ona Aziz'in aşkını vaat eden şaşırtıcı bir teklif sunar.

Aziz (7)(3)

Ümitleri yeşeren Efnan Aziz'in kalbini kazanabilecek mi yoksa er ya da geç bu sevdadan vaz mı geçecektir.

Aziz (3)(4)

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz (2)(9)

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Aziz (1)(9)

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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Damla Sönmez
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