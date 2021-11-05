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Aziz dizisi Dilruba kimdir? Damla Sönmez kimdir? Damla Sönmez kaç yaşında ve nereli?

05.11.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damla Sönmez, başrollerinde Murat Yıldırım, Fırat Tanış gibi oyuncuların yer aldığı Aziz dizisinde "Dilruba" karakterine hayat verecek. Aziz dizisinin Dilruba'sı, Damla Sönmez'in kim olduğu merak konusu oldu. Damla Sönmez birçok dizi ve film projesinde rol aldı. İşte merak edilenler...

Aziz dizisi Dilruba kimdir? Damla Sönmez kimdir? Damla Sönmez kaç yaşında ve nereli?

Ekranların yeni dizilerinden biri olan Aziz dizisinde Dilruba karakteri ile boy gösteren Damla Sönmez dikkat çekti. Damla Sönmez Alev Alev, Çukur, Masum Değiliz gibi dizilerde rol aldı. Sönmez ekran önü projelerinin yanı sıra tiyatro oyunlarında da rol aldı. İşte Aziz dizisi Dilruba'sı, Damla Sönmez'in hayatı...

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

3 Mayıs 1987, İstanbul doğumlu Damla Sönmez 34 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Damla Sönmez St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gören Sönmez, New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

Aziz dizisi Dilruba kimdir? Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Damla Sönmez 2009'da “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerine layık görüldü. 2015'de 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu. Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012'de Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014'de "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

Damla Sönmez sinema ve tiyatronun yanı sıra dizilerde de yer alıyor. Oyunculuk hayatında birçok projeye imza atan Snmez Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi ve Güllerin Savaşı, Çukur, Rise of Empires: Ottoman mini dizisinde de yer aldı.

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Damla Sönmez
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