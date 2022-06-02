Aziz dizisinden yeni sezon müjdesi! Son set gününde buluştular

Show TV’nin etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle milyonları ekran başına toplayan Aziz sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Setin son çekim gününde projede yer alan tüm oyuncular bir araya geldi.

AZİZ 2. SEZONUYLA EKRANDA OLACAK

sezon müjdesini veren yapım için pasta kesen oyuncular, dizinin hayranları için objektiflere hatıra pozu da verdiler.

Balkan, Ortadoğu ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere yurt dışı satışlarıyla da takdir toplayan Aziz, Türkiye sınırları dışında da büyük ilgi görüyor.

Sürprizli bir sezon finali ile ekrana ara verecek olan Aziz’in 2. sezon çalışmalarına da başlandı. Yeni sezonda senaryodaki değişiklikler ve yapılacak yenilikler şimdiden merak konusu oldu.



