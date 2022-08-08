Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez bikinili tatil pozlarıyla kasıp kavurdu!

Son dönemin popüler kadın oyuncuları arasında yer alan Damla Sönmez, son olarak olarak Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat vermişti. Dizi çekimlerini bir kenara bırakan ve tatile çıkan güzel oyuncu kumsal pozlarıyla takipçilerini mest etti. Damla Sönmez'in fiziğini sergilediği bikinili pozlarına beğeni yağdı.

BİKİNİLİ POZLARIYLA OLAY YARATTI

Instagram hesabında 1.9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Damla Sönmez, tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Deniz kenarında bikinisiyle cesur pozlar veren güzel oyuncu muhteşem fiziğiyle göz kamaştırdı.

Damla Sönmez'in pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

İşte güzel oyuncunun bazı Instagram pozları;





