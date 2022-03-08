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Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! Seksi pozlarına yorum yağdı

08.03.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz dizisi, SHOW TV'nin sevilen yapımları arasında yer alıyor. Aziz dizisinde hayat verdiği 'Efnan' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Simay Barlas, Muhsin Akgün'e verdiği iddialı pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! Seksi pozlarına yorum yağdı

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Aziz'de canlandırdığı 'Efnan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Simay Barlas, derin yırtmaçlı pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! 'Tanrı kadını yarattı'

Simay Barlas'ın seksi pozlarına ''Tanrı kadını yarattı'' ve ''Harika'' gibi yorumlar yapıldı.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! 'Tanrı kadını yarattı'

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! 'Tanrı kadını yarattı'

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! 'Tanrı kadını yarattı'

1998 doğumlu Simay Barlas, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema Televizyon bölümünü bitirdi.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! Seksi pozlarına yorum yağdı

2013 yılında yer aldığı Paramparça dizisiyle oyunculuğa adım atan Simay Barlas; Hayat Bazen Tatlıdır, Adı Efsane, Zalim İstanbul ve Bir Annenin Günahı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! Seksi pozlarına yorum yağdı

Şimdilerde kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde fırtınalar estiren Simay Barlas, duru güzelliğiyle izleyiciden tam puan aldı.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! Seksi pozlarına yorum yağdı

Sosyal medyada epey aktif olan Simay Barlas'ın Instagram'da 1 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! Seksi pozlarına yorum yağdı

Simay Barlas, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! Seksi pozlarına yorum yağdı


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