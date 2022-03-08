Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! Seksi pozlarına yorum yağdı

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Aziz'de canlandırdığı 'Efnan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Simay Barlas, derin yırtmaçlı pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Simay Barlas'ın seksi pozlarına ''Tanrı kadını yarattı'' ve ''Harika'' gibi yorumlar yapıldı.

1998 doğumlu Simay Barlas, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema Televizyon bölümünü bitirdi.

2013 yılında yer aldığı Paramparça dizisiyle oyunculuğa adım atan Simay Barlas; Hayat Bazen Tatlıdır, Adı Efsane, Zalim İstanbul ve Bir Annenin Günahı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Şimdilerde kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde fırtınalar estiren Simay Barlas, duru güzelliğiyle izleyiciden tam puan aldı.

Sosyal medyada epey aktif olan Simay Barlas'ın Instagram'da 1 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Simay Barlas, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.



