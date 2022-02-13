Aziz'in yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın ilk aşkını görenler gözlerine inanamadı! Doktorlar'ın yıldızı çıktı

Son dönemlerde rol aldığı Aziz dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'ın ilk eşi bakın kim çıktı...

1979 yılında Konya'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Murat Yıldırım, aslen Mardinlidir.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünü bitiren Murat Yıldırım, 1999 yılında rol aldığı Ayrılsak da Beraberiz dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Hayat Bilgisi, Aşk ve Ceza, Suskunlar, Ramo gibi güçlü yapımlarda rol alan ünlü oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Şimdilerde Faslı güzel İman Elbani ile mutlu bir evliliği olan Murat Yıldırım'ın ilk eşini duyanlar şaşıp kaldı.

Murat Yıldırım; Doktorlar, Çiçek Taksi, Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Burçin Terzioğlu ile bir dönem büyük bir aşk yaşadı.

Murat Yıldırım, 2008 yılında yer aldığı Fırtına dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu ile kısa bir süre içinde dünyaevine girdi. 2008 yılında evlenen ünlü çift, 2014 yılında anlaşmalı bir şekilde boşandı.

Murat Yıldırım, ayrılık sonrası verdiği bir röportajda ''Burçin Hanım hayata bakış açısı anlamında hiçbir zaman beni üzmemiştir. Benim de onu çok üzdüğüme inanmıyorum. Ama benim beklentilerimle onun beklentileri farklı olabiliyor.

Çok saygılı bir şekilde ayrıldık. Hâlâ bir şey olduğu zaman konuşuruz.'' ifadelerini kullanmıştı.



