MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aziz'in yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın ilk aşkını görenler gözlerine inanamadı! Doktorlar'ın yıldızı çıktı

Aziz'in yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın ilk aşkını görenler gözlerine inanamadı! Doktorlar'ın yıldızı çıktı

13.02.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Murat Yıldırım, Simay Barlas, Damla Sönmez, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Güven Murat Akpınar gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisi, SHOW TV'nin sevilen yapımları arasında yer alıyor. Aziz'in yönetmenliğini Recai Karagöz, senaristliğini Eda Tezcan üstleniyor. İddialı dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın eski eşini görenler şaşıp kaldı.

Aziz'in yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın ilk aşkını görenler gözlerine inanamadı! Doktorlar'ın yıldızı çıktı

Son dönemlerde rol aldığı Aziz dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'ın ilk eşi bakın kim çıktı...

1979 yılında Konya'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Murat Yıldırım, aslen Mardinlidir.

Aziz'in yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın ilk aşkını görenler gözlerine inanamadı! Doktorlar'ın yıldızı çıktı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünü bitiren Murat Yıldırım, 1999 yılında rol aldığı Ayrılsak da Beraberiz dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Aziz'in yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın ilk aşkını görenler gözlerine inanamadı! Doktorlar'ın yıldızı çıktı

Hayat Bilgisi, Aşk ve Ceza, Suskunlar, Ramo gibi güçlü yapımlarda rol alan ünlü oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Aziz'in yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın ilk aşkını görenler gözlerine inanamadı! Doktorlar'ın yıldızı çıktı

Şimdilerde Faslı güzel İman Elbani ile mutlu bir evliliği olan Murat Yıldırım'ın ilk eşini duyanlar şaşıp kaldı.

Aziz'in yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın ilk aşkını görenler gözlerine inanamadı! Doktorlar'ın yıldızı çıktı

Murat Yıldırım; Doktorlar, Çiçek Taksi, Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Burçin Terzioğlu ile bir dönem büyük bir aşk yaşadı.

Aziz'in yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın ilk aşkını görenler gözlerine inanamadı! Doktorlar'ın yıldızı çıktı

Murat Yıldırım, 2008 yılında yer aldığı Fırtına dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu ile kısa bir süre içinde dünyaevine girdi. 2008 yılında evlenen ünlü çift, 2014 yılında anlaşmalı bir şekilde boşandı.

Aziz'in yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın ilk aşkını görenler gözlerine inanamadı! Doktorlar'ın yıldızı çıktı

Murat Yıldırım, ayrılık sonrası verdiği bir röportajda ''Burçin Hanım hayata bakış açısı anlamında hiçbir zaman beni üzmemiştir. Benim de onu çok üzdüğüme inanmıyorum. Ama benim beklentilerimle onun beklentileri farklı olabiliyor.
Çok saygılı bir şekilde ayrıldık. Hâlâ bir şey olduğu zaman konuşuruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Aziz'in yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın ilk aşkını görenler gözlerine inanamadı! Doktorlar'ın yıldızı çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kylie Jenner bebeğinin adını açıkladıKylie Jenner bebeğinin adını açıkladı
Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı!Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı!
Birlikte fotoğraflarını görünce çıldırdı! Birlikte fotoğraflarını görünce çıldırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Güzelliğiyle büyüleyen eşi sütyensiz pozlarını paylaştı!

Güzelliğiyle büyüleyen eşi sütyensiz pozlarını paylaştı!

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

İlginizi Çekebilir

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.