Aziz Yıldırım 3 Fenerbahçeli futbolcunun ismini verdi: "Bu Sidiki Cherif'i kim aldı?"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 3 Fenerbahçeli futbolcunun açık açık isimlerini veren Yıldırım, mevcut yönetime sert çıktı.

AZİZ YILDIRIM: "BU SİDİKİ CHERİF'İ KİM ALDI?"

Yıldırım'ın Fenerbahçeli futbolcu Sidiki Cherif ile ilgili sözleri ise gündem yarattı.

Sarı-lacivertlilerin transfer politikasını eleştiren Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Bu Sidiki Cherif'i kim aldı? Merak ediyorum ya! Hangi akıl aldı! Yazık ya 22 milyon diyorlar... Maliyeti en az 30-35'tir vergiler mergiler.

KANTE TRANSFERİ...

Kante 70 milyon diyorlar, böyle bir şey var mı ya! Gelin aydınlatın. Öbür orta saha var… Harcanan para 150 milyon euro ya!

"BEN SENEDE 150 MİLYON EURO KAZANMIYORUM"

Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum haberiniz olsun, yazık.

"BUNLARIN HİÇBİRİ 1. LİG'DE OYNAMAZ"

Sizden önceki zaten daha beter, Nene! Bak isim isim söylüyorum! Ayıp yani.

Dün akşam bir tanesi diyor ki 'Bunların hiçbiri 1. Lig'de oynamaz' doğru söylüyor. Yazık yani."