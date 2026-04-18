Aziz Yıldırım 3 Fenerbahçeli futbolcunun ismini verdi: "Bu Sidiki Cherif'i kim aldı?"

Devrim Karadağ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada 3 Fenerbahçeli futbolcunun transferini eleştirdi. Yıldırım'ın "Bu Sidiki Cherif'i kim aldı? Merak ediyorum ya! Hangi akıl aldı?" sözleri gündem yarattı.

FRA Fransa
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 3 Fenerbahçeli futbolcunun açık açık isimlerini veren Yıldırım, mevcut yönetime sert çıktı.

AZİZ YILDIRIM: "BU SİDİKİ CHERİF'İ KİM ALDI?"

Yıldırım'ın Fenerbahçeli futbolcu Sidiki Cherif ile ilgili sözleri ise gündem yarattı.

Sarı-lacivertlilerin transfer politikasını eleştiren Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Bu Sidiki Cherif'i kim aldı? Merak ediyorum ya! Hangi akıl aldı! Yazık ya 22 milyon diyorlar... Maliyeti en az 30-35'tir vergiler mergiler.

KANTE TRANSFERİ...

Kante 70 milyon diyorlar, böyle bir şey var mı ya! Gelin aydınlatın. Öbür orta saha var… Harcanan para 150 milyon euro ya!

"BEN SENEDE 150 MİLYON EURO KAZANMIYORUM"

Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum haberiniz olsun, yazık.

"BUNLARIN HİÇBİRİ 1. LİG'DE OYNAMAZ"

Sizden önceki zaten daha beter, Nene! Bak isim isim söylüyorum! Ayıp yani.

Dün akşam bir tanesi diyor ki 'Bunların hiçbiri 1. Lig'de oynamaz' doğru söylüyor. Yazık yani."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım ile Ali Koç savaşı devam ediyor! Yan yana oturmayı reddetti Aziz Yıldırım ile Ali Koç savaşı devam ediyor! Yan yana oturmayı reddetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya Kupası bilet fiyatları dudak uçuklatıyor!Dünya Kupası bilet fiyatları dudak uçuklatıyor!
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

