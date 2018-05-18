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Aziz Yıldırım, Abdullah Kiğılı ile buluştu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.05.2018 12:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Abdullah Kiğılı dün akşam bir restaurantta bir araya geldi.

Aziz Yıldırım, Abdullah Kiğılı ile buluştu

Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden sürpriz buluşma... Daha önce birlikte çalışan Aziz Yıldırım ile Abdullah Kiğılı'nın seçim öncesinde buluşması hem dikkat çekti hem merak uyandırdı.

Zorlu Center'da bir restauranttaki yemekte Kiğılı ve Yıldırım'a Fenerbahçeli yöneticilerden Önder Fırat ile işadamı Yüksel Çağlar da eşlik etti.

Daha önce Fenerbahçe için Aziz Yıldırım ile birlikte çalışan ancak şu an yönetimde olmayan Kiğılı'nın yeniden Yıldırım'ın listesinde olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
aziz yıldırım abdullah kiğılı

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