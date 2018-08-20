Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, NTV’nin bayram programı "En Güzel Buluşmalar"da Tuğba Dural'ın sorularını yanıtladı.
"Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım" diyen Yıldırım, "Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Fenerbahçe iyi mutlu olan bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Ama başkanlıktaki kadar alakam ilgim olmaz. hiçbir zaman da Fenerbahçe politikaları içinde yer almam" dedi.
Yıldırım, başkanlık yarışını kaybettiği Ali Koç'a kırgın olmadığını söylerken; "Benim takılacak bir konum yok. 20 yıllık başkanlık yaptım. Son süreçte mecburiyetten, kendimi mecbur hissettiğim için devam edeyim, yapayım, edeyim diyordum. Normalde bırakmam lazımdı; çünkü artık Fenerbahçe'ye yapacağımı yaptım" diye konuştu.
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