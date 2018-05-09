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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Hiçbir kulüpte 16 ay önceden aday çıkmaz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.05.2018 19:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün haziran ayındaki kongresinde başkan adaylığını uzun bir süre önce açıklayan Ali Koç'u işaret ederek, "Hiçbir kulüpte 16 ay önceden aday çıkmaz. Çıkarsanız bunun sıkıntısını yaşarsınız." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Hiçbir kulüpte 16 ay önceden aday çıkmaz

Mersin ve Adana'da kongre üyeleriyle basına kapalı gerçekleşen organizasyonlarda buluşan Aziz Yıldırım'ın gelecek ay yapılacak seçimle ilgili konuşma yaptığı ve şunları kaydettiği belirtildi:

"Fenerbahçe'yi 'bölmeyin.' dedim. Hiçbir kulüpte 16 ay önceden başkan adayı çıkmaz. Çıkarsanız bunun sıkıntısını yaşarsınız. Benim adıma kimse kimseye hakaret edemez, bunu kabul etmem, tarafıma bildirilirse de şikayetimi yaparım. Ali Koç, 101 kişinin kendisini savcılığa şikayet ettiğini söylemiş. Kimdir bu 101 kişi? Kim ise bu 101 kişi, bize ya da gerekli yasal mercilere bildirsinler. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük kumpaslardan biri bana yapıldı. Kumpas ne demek, en iyi bilenlerdenim ve eğer Ali Bey'e de böyle bir şey yapılıyorsa sonuna kadar yanında olmaktan kaçmam, çekinmem."

Başkanlıkta 20. yılını geride bıraktığını hatırlatan Yıldırım, "Ben bir öğretmen oğluyum, 1998 yılında bu kulübe başkan olduğumda 16 milyon dolar bütçe vardı. Şuan da 250 milyon dolar bütçesi var kulübün, isteyen olursa belgelere gelip bakabilir. Bu kulüpten benim Fenerbahçe'ye hizmet dışında bir beklentim yok. En önemlisi Fenerbahçe'nin menfaatleri. İlk işim grupları bitirmek oldu. Fenerbahçe'yi halka açtım. Geldiğim gün 'Ben stadyum yapacağım.' demiştim, 'Yapamazlar.' dediler. Kongreden yetkiyi aldım ve stadı o dönem kendi kaynaklarımızla ve gücümüzle yaptık. Yarım kalan bir hesaplaşma var. Hesaplaşmayı Fenerbahçe yapamazsa, olmaz. Yargıtay kararının ardından mahkemelerin açılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübünün Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi projesinin önemine dikkati çeken Yıldırım'ın şöyle konuştuğu aktarıldı:

"Türk futbolunun değişmesi, gelişmesi lazım. Altyapıyı geliştirip genç çocukları kazandırarak, bir devrim yapmamız lazım. Zihniyet devrimi gerçekleşirse hepimiz daha fazla keyif alırız. Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi'ni bu yüzden hayata geçiriyoruz. Fenerbahçe siyasetin içinde olamaz. Fenerbahçe’nin ortak paydasında her kesimden insan var. Bizim ortak değerimiz Fenerbahçe."

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