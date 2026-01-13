SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan "Bebek Otel" açıklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavıclığı tarafından uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarına dair çalışmalar devam ederken, geçtiğimiz günlerde gazeteci Özlem Gürses’in YouTube yayınında Bebek Otel’le ilgili bir haber sırasında Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın fotoğrafını kullanması gündem olmuştu. Aziz Yıldırım'dan bu duruma tepki gecikmedi.

Aziz Yıldırım'dan "Bebek Otel" açıklaması!
Burak Kavuncu

Aziz Yıldırım gazeteci Özlem Gürses'in fotoğrafını kullanmasına tepki göstererek, söz konusu görselin alakasız ve yanlış olduğunu duyurdu. İşte Aziz Yıldırım'ın gündem olan o açıklamaları...

"20 YILI AŞKIN SÜREDİR BEBEK OTEL'DE BULUNMADIM!"

Aziz Yıldırım dan "Bebek Otel" açıklaması! 1

"Sayın Özlem Gürses’in dijital medya kanallarında, fotoğrafım alakasız bir biçimde kullanılarak, Bebek Otel’le ilgili bir haberin içerisinde yer almıştır.

Ben 20 yılı aşkın bir süredir Bebek Otel’de bulunmadım. Dolayısıyla bahse konu haberdeki fotoğrafımın kullanımı yersiz ve yanlıştır.

Sayın Özlem Gürses nezdinde tüm basın dünyasından ricam, haberlerinizi yaparken çok daha dikkatli ve sorumlu davranmanızdır.

Saygılarımla,"

Aziz YILDIRIM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor, kupada 3 puanla moral bulmak istiyorTrabzonspor, kupada 3 puanla moral bulmak istiyor
Tedesco transferi "Her an sürprizlere açık" diyerek transferi duyurduTedesco transferi "Her an sürprizlere açık" diyerek transferi duyurdu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Özlem Gürses fenerbahçe Bebek Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.