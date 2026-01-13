Aziz Yıldırım'dan "Bebek Otel" açıklaması!

Aziz Yıldırım gazeteci Özlem Gürses'in fotoğrafını kullanmasına tepki göstererek, söz konusu görselin alakasız ve yanlış olduğunu duyurdu. İşte Aziz Yıldırım'ın gündem olan o açıklamaları...

"20 YILI AŞKIN SÜREDİR BEBEK OTEL'DE BULUNMADIM!"

"Sayın Özlem Gürses’in dijital medya kanallarında, fotoğrafım alakasız bir biçimde kullanılarak, Bebek Otel’le ilgili bir haberin içerisinde yer almıştır.

Ben 20 yılı aşkın bir süredir Bebek Otel’de bulunmadım. Dolayısıyla bahse konu haberdeki fotoğrafımın kullanımı yersiz ve yanlıştır.

Sayın Özlem Gürses nezdinde tüm basın dünyasından ricam, haberlerinizi yaparken çok daha dikkatli ve sorumlu davranmanızdır.

Saygılarımla,"

Aziz YILDIRIM