Şimdi de Meksika karıştı! Dünya Kupası'nda bilet iadeleri başladı: Dev organizasyon iptal edilebilir

Bu yıl gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası, tarihte ilk kez üç ülkenin (ABD, Kanada ve Meksika) ortaklığıyla 'kardeşlik' teması altında planlanmıştı.

Ancak turnuvaya kısa bir süre kala ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar ve Meksika’nın iç bölgelerinde tırmanan kartel savaşları sonrası dev organizasyonun yapılıp yapılamayacağı da tartışılmaya başlandı.

BİLET İADELERİ GÜNDEMDE

Maçların büyük bir kısmına ev sahipliği yapacak olan ABD şehirlerinde, savaşın yarattığı terör endişesi en üst seviyeye çıkmış durumda. Federal yetkililer, stadyumların çevresindeki güvenlik önlemlerini 'savaş dönemi protokolü' seviyesine çıkardı. Turistlerin ve taraftarların 'Hedef olur muyuz?' korkusu, bilet iadelerini şimdiden gündeme getirmeye başladı.

MEKSİKA'DA KARTEL SAVAŞLARI BAŞLADI

Kupanın bir diğer ortağı Meksika’da ise durum farklı ama bir o kadar vahim. Ülkenin çeşitli eyaletlerinde şiddetini artıran kartel savaşları, hükümetin kontrolünü zorluyor.

İRAN ÇEKİLİRSE

Fikstür gereği maçlarını ABD topraklarında oynaması gereken İran için bu durum bir spor müsabakasından çok, bir diplomatik imkansızlık haline geldi. İran cephesinden gelen sinyaller, oyuncuların ve teknik heyetin can güvenliğinin garanti edilemeyeceği yönünde. Eğer İran turnuvadan çekilirse yerine Asya elemelerinde en yüksek puanı alan ama elenen takım (şu anki projeksiyonlara göre Birleşik Arap Emirlikleri veya Irak) davet edilecek.

DÜNYA KUPASI ERTELENEBİLİR

Öte yandan 2026 Haziran ayı geldiğinde savaş ve şiddet dinmezse, masadaki en radikal plan ise turnuvayı 2027 yazına erteleneceği de konuşulanlar arasında.