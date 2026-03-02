Galatasaray'da 'şampiyonluk' istatistiği! Herkes bunu paylaşıyor

Trendyol Süper Lig'de son 10 haftaya lider giren Galatasaray, tarihi istatistiklerin de desteğiyle şampiyonluğa koşuyor. Sarı-kırmızılılar, 1987-88 sezonundan bu yana son 10 haftaya zirvede girdikleri 13 sezonun tamamında şampiyon oldu. Bu kusursuz seri, Galatasaray taraftarlarına büyük umut verirken rakipler için de ürkütücü bir tablo ortaya koyuyor.

SON 3 SEZONDA DA AYNI

Okan Buruk yönetiminde geçirdiği son 3 sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray, her birinde son 10 haftaya lider olarak girmişti. Bu sezon da puan tablosunun zirvesindeki yerini koruyan sarı-kırmızılılar, aynı çizgiyi sürdürdüğü takdirde hem üst üste 4. şampiyonluğunu hem de 26. lig kupasını kazanmış olacak.

TERİM'İ YAKALAYACAK

Başarı devam ederse Okan Buruk da tarihe geçecek isimler arasında yerini alacak. Efsane teknik direktör Fatih Terim'in 1996-2000 yılları arasında yakaladığı 4 şampiyonluk başarısını tekrarlayan ilk isim olma unvanını elde edecek olan Buruk, Galatasaray tarihine altın harflerle yazılacak.