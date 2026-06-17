Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fenerbahçe'de hedef Ouattara

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, savunmanın sol beki için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Kassoum Ouattara'nın transferi için girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİM

21 yaşındaki genç futbolcu, bir süredir Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alıyordu. Ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle birlikte transfer yarışında dengeler değişti. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun şartlarını öğrenmek adına Monaco cephesiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN PLANI KİRALIK FORMÜLÜ

Fransız ekibi Monaco, genç sol bek için 20 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep ediyor. Bu rakamı doğrudan ödemek istemeyen Fenerbahçe ise transferi zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama modeliyle sonuçlandırmayı hedefliyor.

MONACO'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

2025-26 sezonunda Monaco formasıyla 24 resmi karşılaşmada görev yapan Kassoum Ouattara, toplam 1363 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu süreçte 4 asist yaparak hücum katkısıyla da ön plana çıktı.

KARAR MONACO'NUN

Fenerbahçe'nin sunduğu formüle Monaco'nun nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken, sarı-lacivertli yönetim transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istiyor. Ouattara'nın geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.