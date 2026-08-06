Barış Alper Yılmaz transferinde sürpriz! Galatasaray'dan 2 kulübe pay

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için İngiltere'den teklifler geliyor. Everton'ın 35 milyon poundluk sözlü teklifini reddeden sarı-kırmızılılar, yeni teklif beklerken Tottenham'ın da 50 milyon euroya yaklaşan bir rakamla devrede olduğu belirtildi.

EVERTON'DAN 35 MİLYON POUNDLUK TEKLİF

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Everton, milli futbolcu için 35 milyon poundluk sözlü bir teklif yaptı.

Sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz kulübünün teklifini geri çevirirken Everton'ın hafta içerisinde yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

BARIŞ ALPER'İN ASIL TALİBİ TOTTENHAM

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre Barış Alper Yılmaz'ı en ciddi şekilde isteyen kulübün ise Tottenham olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin milli futbolcu için yaklaşık 50 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın Barış Alper için yüksek bir bonservis bedeli beklentisi bulunurken, Tottenham'ın ilgisi transfer sürecini daha da hareketlendirmiş durumda.

SÜRPRİZ GELİŞME! İKİ KULÜP DE PAY ALACAK...

Barış Alper'in olası transferinden Galatasaray'ın yanı sıra iki eski kulübünün de gelir elde edeceği belirtildi. Transfer gerçekleşirse Keçiörengücü yüzde 20, Ankara Demirspor ise yüzde 5 pay alacak.

Bu nedenle Barış Alper'in yüksek bir bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılması halinde transferden üç kulüp birden kazanç sağlayacak.

GALATASARAY'IN KARARI MERAK EDİLİYOR

Everton'ın ilk teklifinin reddedilmesinin ardından İngiliz kulübünün yeni hamlesi beklenirken, Tottenham'ın da yaklaşık 50 milyon euroluk teklif ihtimali Galatasaray'da gündemin merkezine oturdu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Barış Alper için gelecek teklifleri değerlendireceği ancak milli oyuncunun geleceği konusunda vereceği kararın transfer döneminin en çok konuşulan gelişmelerinden biri olması bekleniyor.