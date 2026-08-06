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Barış Alper Yılmaz transferinde sürpriz! Galatasaray'dan 2 kulübe pay

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için İngiltere’den gelen teklifler gündemde. Everton’ın 35 milyon poundluk sözlü teklifini geri çeviren sarı-kırmızılıların, Tottenham’dan gelebilecek yaklaşık 50 milyon euroluk teklifi beklediği belirtildi.

Barış Alper Yılmaz transferinde sürpriz! Galatasaray'dan 2 kulübe pay
Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için İngiltere'den teklifler geliyor. Everton'ın 35 milyon poundluk sözlü teklifini reddeden sarı-kırmızılılar, yeni teklif beklerken Tottenham'ın da 50 milyon euroya yaklaşan bir rakamla devrede olduğu belirtildi.

EVERTON'DAN 35 MİLYON POUNDLUK TEKLİF

Barış Alper Yılmaz transferinde sürpriz! Galatasaray dan 2 kulübe pay 1

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Everton, milli futbolcu için 35 milyon poundluk sözlü bir teklif yaptı.

Sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz kulübünün teklifini geri çevirirken Everton'ın hafta içerisinde yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

BARIŞ ALPER'İN ASIL TALİBİ TOTTENHAM

Barış Alper Yılmaz transferinde sürpriz! Galatasaray dan 2 kulübe pay 2

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre Barış Alper Yılmaz'ı en ciddi şekilde isteyen kulübün ise Tottenham olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin milli futbolcu için yaklaşık 50 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın Barış Alper için yüksek bir bonservis bedeli beklentisi bulunurken, Tottenham'ın ilgisi transfer sürecini daha da hareketlendirmiş durumda.

SÜRPRİZ GELİŞME! İKİ KULÜP DE PAY ALACAK...

Barış Alper Yılmaz transferinde sürpriz! Galatasaray dan 2 kulübe pay 3

Barış Alper'in olası transferinden Galatasaray'ın yanı sıra iki eski kulübünün de gelir elde edeceği belirtildi. Transfer gerçekleşirse Keçiörengücü yüzde 20, Ankara Demirspor ise yüzde 5 pay alacak.

Bu nedenle Barış Alper'in yüksek bir bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılması halinde transferden üç kulüp birden kazanç sağlayacak.

GALATASARAY'IN KARARI MERAK EDİLİYOR

Barış Alper Yılmaz transferinde sürpriz! Galatasaray dan 2 kulübe pay 4

Everton'ın ilk teklifinin reddedilmesinin ardından İngiliz kulübünün yeni hamlesi beklenirken, Tottenham'ın da yaklaşık 50 milyon euroluk teklif ihtimali Galatasaray'da gündemin merkezine oturdu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Barış Alper için gelecek teklifleri değerlendireceği ancak milli oyuncunun geleceği konusunda vereceği kararın transfer döneminin en çok konuşulan gelişmelerinden biri olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Keçiörengücü Everton FC Tottenham Hotspur Barış Alper Yılmaz galatasaray
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Okuyucu Yorumları 28 yorum
5 milyon Euro etmez
kimse barisa 30 40 vermez milli takimda hepsini herkes gordu barisin ederi 5m okdr
yok 100
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