Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin tarihi kongresi öncesi flaş açıklama!

Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da yapılacak Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresine katılmama kararı aldığını ifade ederek flaş açıklamalarda bulundu.

"BEN HİÇBİR TOPLANTIYA GİTMEYECEĞİM"

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Aziz Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. 'Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz." dedi.

"BİZ, ADINI KOYDUK! FETÖ DEDİK"

Ali Koç'un "Benim başkanlık dönemimde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine cevap veren Aziz Yıldırım, "Benim merak ettiğim şu; Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Biz, adını koyduk. FETÖ dedik. Devlet ile FETÖ'yü ayırdık. Bütün camia FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Düşmanın adını koyun. Düşman belli değilken 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.





