Bir devir sona eriyor! Manchester City'de Guardiola görevi bırakıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Temmuz 2016'da Manchester City'nin başına geçen ve 6 Premier Lig, 3 Federasyon Kupası, 5 Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan İspanyol teknik adam, 10 yılın ardından görevinden ayrılıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Guardiola'nın City Futbol Grubu ile ilişkisini "küresel büyükelçi" rolünü üstlenerek sürdüreceği kaydedildi.

"ZAMANININ GELDİĞİNİ BİLİYORUM"

Guardiola, kulüpte harika zaman geçirdiğini belirterek, "Bana ayrılma nedenlerimi sormayın. Hiçbir neden yok ama derinlerde bir yerde zamanımın geldiğini biliyorum. Hiçbir şey sonsuz değildir; öyle olsaydı, burada kalırdım. Sonsuz olacak olan şey; hisler, insanlar, anılar ve Manchester City'ye duyduğum sevgidir." ifadelerini kullandı.

"KULÜP GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ BİR EVRİM GEÇİRDİ"

Manchester City Kulübü Başkanı Khaldoon Al Mubarak de açıklamasında, "Son 10 yıldır dürüstlük ve güven, Pep ile birlikte her durumun üstesinden geldiğimiz temel değer oldu. Doğru cevabı her zaman birlikte bulabileceğimizi her an anladık. Bugün doğru cevap, Pep'in Manchester City teknik direktörü olarak yolculuğunu tamamlamasıdır. Kulüp, sonsuza dek minnettar kalacağı bir on yıllık anılara ve başarılara sahip, bundan da öte geri döndürülemez bir evrim geçirdi." değerlendirmesinde bulundu.

BİRÇOK REKOR KIRDI

Manchester City ile son 10 yılda büyük başarılar yakalayan Guardiola, kırılması güç rekorlara imza attı. 2017-18 sezonunda 100 puanla Premier Lig şampiyonu olan Manchester City, tüm zamanların lig rekorunu kırdı. Aynı sezon 106 golle rekor kıran Guardiola'nın öğrencileri, Premier Lig tarihindeki en çok galibiyeti (32), en çok deplasman puanını (50), en büyük gol averajını (+79) ve en büyük şampiyonluk puan farkını (19 puan) elde etti. 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı kazanan Manchester City, bunu İngiliz futbolunda yapan ikinci takım olmayı başardı. Manchester ekibi, 2023-24 sezonunda üst üste dördüncü kez Premier Lig şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

