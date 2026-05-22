MYNET ÖZEL | Menajeri kulübe geldi! Icardi için olay açıklama: İşte görüşmeden çıkan karar

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili görüşmeler devam ederken, yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino sürece dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
MYNET ÖZEL - CEVDET BERKER İŞLEYEN
Elio Pino, geçtiğimiz Pazartesi günü Dursun Özbek ile bir araya geldiğini doğruladı. Görüşmenin ana gündem maddesinin Mauro Icardi’nin sözleşme yenileme süreci olduğu belirtildi.
Pino Mynet'e yaptığı açıklamasında, "Geçen Pazartesi Başkan ile görüştüm ve Icardi'nin sözleşme yenilemesi hakkında konuştuk. Çözmeye çalıştığımız bazı fikir ayrılıkları var. " ifadelerini kullandı.
Taraflar arasında yaşanan fikir ayrılıklarının daha çok finansal şartlar ve sözleşme maddeleriyle ilgili olduğu öğrenildi. Görüşmelerin tamamen tıkanmadığı, aksine çözüm arayışının sürdüğü aktarıldı.
Öte yandan Mauro Icardi’nin kontrata özel bir oynama süresi maddesi ekletmek istediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Galatasaray yönetimi ile Icardi cephesinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız golcünün geleceğini kısa süre içinde netleştirmeyi hedefliyor.
