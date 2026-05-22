SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

MYNET ÖZEL | Menajeri kulübe geldi! Icardi için olay açıklama: İşte görüşmeden çıkan karar

Galatasaray ile Mauro Icardi arasında sözleşme görüşmeleri sürüyor. Başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen menajer Elio Pino, taraflar arasında bazı fikir ayrılıkları olduğunu belirtirken, görüşmelerin kısa süre içinde yeniden yapılacağı öğrenildi.

MYNET ÖZEL | Menajeri kulübe geldi! Icardi için olay açıklama: İşte görüşmeden çıkan karar
Cevdet Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili görüşmeler devam ederken, yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino sürece dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MYNET ÖZEL - CEVDET BERKER İŞLEYEN

BAŞKAN İLE MASAYA OTURDU

MYNET ÖZEL | Menajeri kulübe geldi! Icardi için olay açıklama: İşte görüşmeden çıkan karar 1

Elio Pino, geçtiğimiz Pazartesi günü Dursun Özbek ile bir araya geldiğini doğruladı. Görüşmenin ana gündem maddesinin Mauro Icardi’nin sözleşme yenileme süreci olduğu belirtildi.

"BAZI FİKİR AYRILIKLARI VAR"

MYNET ÖZEL | Menajeri kulübe geldi! Icardi için olay açıklama: İşte görüşmeden çıkan karar 2

Pino Mynet'e yaptığı açıklamasında, "Geçen Pazartesi Başkan ile görüştüm ve Icardi'nin sözleşme yenilemesi hakkında konuştuk. Çözmeye çalıştığımız bazı fikir ayrılıkları var. " ifadelerini kullandı.

FİNANSAL DETAYLAR ÖN PLANDA

MYNET ÖZEL | Menajeri kulübe geldi! Icardi için olay açıklama: İşte görüşmeden çıkan karar 3

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Taraflar arasında yaşanan fikir ayrılıklarının daha çok finansal şartlar ve sözleşme maddeleriyle ilgili olduğu öğrenildi. Görüşmelerin tamamen tıkanmadığı, aksine çözüm arayışının sürdüğü aktarıldı.

OYNAMA ŞARTI İDDİASI YALANLANDI

MYNET ÖZEL | Menajeri kulübe geldi! Icardi için olay açıklama: İşte görüşmeden çıkan karar 4

Öte yandan Mauro Icardi’nin kontrata özel bir oynama süresi maddesi ekletmek istediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

MYNET ÖZEL | Menajeri kulübe geldi! Icardi için olay açıklama: İşte görüşmeden çıkan karar 5

Galatasaray yönetimi ile Icardi cephesinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız golcünün geleceğini kısa süre içinde netleştirmeyi hedefliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kulüp efsanesi olmuştu! Bir devir sona eriyor, resmen duyurdularKulüp efsanesi olmuştu! Bir devir sona eriyor, resmen duyurdular
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli olduAziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer Başkan son dakika galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.