SPOR

Aziz Yıldırım'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 10.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Aziz Yıldırım'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

Yıldırım'a ziyarette eski Fenerbahçe yöneticileri Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı, Şekip Mosturoğlu ve Ali Yıldırım gibi isimler de eşlik etti.

Öte yandan TFF'de görevli olan Servet Yardımcı ve Nihat Özbağı gibi isimler de ziyarette hazır bulundu.

Ziyaret sonunda Aziz Yıldırım'a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. (DHA)


İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
3 büyüklerden başsağlığı mesajı3 büyüklerden başsağlığı mesajı
TFF, Kulüp Lisans Kurulu'nu belirlediTFF, Kulüp Lisans Kurulu'nu belirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nihat özdemir aziz yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Tilbe Şenyürek Galatasaray'da

Tilbe Şenyürek Galatasaray'da

Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı

Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı

Eljif Elmas: Transferle ilgili bilgim yok

Eljif Elmas: Transferle ilgili bilgim yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Denizlispor'da kamp başlıyor

Denizlispor'da kamp başlıyor

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

En seksi kadın voleybolcular

En seksi kadın voleybolcular

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ülke futbolundan en uzak olması gereken adamı ülke futbolunun başına getirdiler. Güler misin ağlar mısın?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aziz Yıldırım'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

Aziz Yıldırım'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

3 büyüklerden başsağlığı mesajı

3 büyüklerden başsağlığı mesajı

TFF, Kulüp Lisans Kurulu'nu belirledi

TFF, Kulüp Lisans Kurulu'nu belirledi

Boluspor, genç kaleciyi renklerine bağladı

Boluspor, genç kaleciyi renklerine bağladı

Denizlispor'da kamp başlıyor

Denizlispor'da kamp başlıyor

MHK'nin yeni başkanı belli oldu

MHK'de yeni dönem! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.