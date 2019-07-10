Aziz Yıldırım'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

Yıldırım'a ziyarette eski Fenerbahçe yöneticileri Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı, Şekip Mosturoğlu ve Ali Yıldırım gibi isimler de eşlik etti.

Öte yandan TFF'de görevli olan Servet Yardımcı ve Nihat Özbağı gibi isimler de ziyarette hazır bulundu.

Ziyaret sonunda Aziz Yıldırım'a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. (DHA)



