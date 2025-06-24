Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması! ‘‘ Yokum derim bütün umutlarınız kaybolur…’’

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetiminden memnun olmayan genç muhalifler Ataşehir’de eski Başkan Aziz Yıldırım’ın da katıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Yıldırım, seçim ve başkanlık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım’ın sözleri…

''BAKIN BENİ BÖYLE ZORLARSANIZ...''

Aziz Yıldırım, ‘‘Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum.’’ dedi.

‘‘YOKUM DERİM BÜTÜN UMUTLARINIZ KAYBOLUR…’’

Aziz Yıldırım "Beni bırakın. Benimle oynarsanız, bir gün çıkar tüm kamuoyu önünde, "Yokum" derim, bütün umutlarınız kaybolur. Benim üzerimden, Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. İstemiyorum ve lütfen rica ediyorum siz Fenerbahçe'ye sahip çıkın." açıklamasında bulundu.