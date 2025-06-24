SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması! ‘‘ Yokum derim bütün umutlarınız kaybolur…’’

Fenerbahçe kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantı da açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması! ‘‘ Yokum derim bütün umutlarınız kaybolur…’’
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetiminden memnun olmayan genç muhalifler Ataşehir’de eski Başkan Aziz Yıldırım’ın da katıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Yıldırım, seçim ve başkanlık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım’ın sözleri…

''BAKIN BENİ BÖYLE ZORLARSANIZ...''

685ae129551b9ccf702b5a23

Aziz Yıldırım, ‘‘Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum.’’ dedi.

‘‘YOKUM DERİM BÜTÜN UMUTLARINIZ KAYBOLUR…’’

ali-koc-aziz-yildirim-1-1722109319-143550

Aziz Yıldırım "Beni bırakın. Benimle oynarsanız, bir gün çıkar tüm kamuoyu önünde, "Yokum" derim, bütün umutlarınız kaybolur. Benim üzerimden, Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. İstemiyorum ve lütfen rica ediyorum siz Fenerbahçe'ye sahip çıkın." açıklamasında bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihte bir ilk gerçekleşti ve forma giydirildi...Tarihte bir ilk gerçekleşti ve forma giydirildi...
Avrupa'nın dev kulübü Lyon küme düşürüldü! Borçlarını ödeyemediler...Avrupa'nın dev kulübü Lyon küme düşürüldü! Borçlarını ödeyemediler...
Anahtar Kelimeler:
seçim Aziz Yıldırım Ali Koç kongre başkanlık fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye binasında dehşet anları! Zabıta personeli kendisini başından vurdu: Aynı kurşun Başkana da isabet etti

Belediye binasında dehşet anları! Zabıta personeli kendisini başından vurdu: Aynı kurşun Başkana da isabet etti

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Al Hilal golcü arıyor! Osimhen'in yedeği En-Nesyri...

Al Hilal golcü arıyor! Osimhen'in yedeği En-Nesyri...

İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın Luzern U15 Erkek Takımı'ndan yediği fark ortaya çıktı! İsviçre Federasyonu skorun saklanmasını istemişti...

İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın Luzern U15 Erkek Takımı'ndan yediği fark ortaya çıktı! İsviçre Federasyonu skorun saklanmasını istemişti...

Galatasaray'ın yıldızı Alvaro Morata'ya ölüm tehdidi! 19 yaşındaki kişi tutuklandı

Galatasaray'ın yıldızı Alvaro Morata'ya ölüm tehdidi! 19 yaşındaki kişi tutuklandı

Fenerbahçe, Uğurcan Çakır ile anlaşma sağladı iddiası! Trabzonspor'dan onay geldiği an imzalar atılacak...

Fenerbahçe, Uğurcan Çakır ile anlaşma sağladı iddiası! Trabzonspor'dan onay geldiği an imzalar atılacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.