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Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi sürpriz karar

02.06.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi sürpriz karar

Fenerbahçe'de kongre öncesi eski başkan Aziz Yıldırım da bir toplantısı gerçekleştirecek.

Ali Koç seçim tarihiyle ilgili olarak, "Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran tarihini 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak" dedi.

AZİZ YILDIRIM DA KONGRE ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI YAPACAK

FutbolArena'da yer alan habere göre, Fenerbahçe kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım da, yakın zamanda kongre öncesinde bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Aziz Yıldırım Fenerbahçe Futbol Kulübü
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