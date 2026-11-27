Beşiktaş Kulübü, Gürcistan'ın Batum kentinden dönüş öncesinde yaşanan hava muhalefetine dair açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı ekip, Batum Havalimanı'ndaki olumsuz hava koşullarının uçuş planını etkilediğini bildirdi.

KALKIS YOĞUN RÜZGAR NEDENİYLE BEKLETİLİYOR

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, gecikmenin gerekçesi ve bilgilendirme süreci şu sözlerle aktarıldı:

"Batum Havalimanı’nda etkili olan yoğun rüzgâr nedeniyle uçağımız henüz kalkış gerçekleştirememiştir. Hava koşullarına bağlı olarak yaşanan gecikmeyle ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz."