Beşiktaş Kulübü, Gürcistan'ın Batum kentinden dönüş öncesinde yaşanan hava muhalefetine dair açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı ekip, Batum Havalimanı'ndaki olumsuz hava koşullarının uçuş planını etkilediğini bildirdi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, gecikmenin gerekçesi ve bilgilendirme süreci şu sözlerle aktarıldı:
"Batum Havalimanı’nda etkili olan yoğun rüzgâr nedeniyle uçağımız henüz kalkış gerçekleştirememiştir. Hava koşullarına bağlı olarak yaşanan gecikmeyle ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz."
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