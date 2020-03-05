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Aziz Yıldırım eski yöneticilerle bir araya geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.03.2020 09:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendi döneminde beraber çalıştığı yöneticiler Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat bir araya geldi.

Aziz Yıldırım eski yöneticilerle bir araya geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve uzun yıllar birlikte çalıştığı yöneticiler Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat bir araya geldil.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Murat Özaydınlı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dostlarla Ozan Balaban’ın mekanındayız" notunu düştü.

Aziz Yıldırım, Sarı-Lacivertli kulüpte 1998-2018 yılları arasında tam 20 yıl başkanlık görevini sürdürmüştü. Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat ise uzun yıllar Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yol arkadaşlığı yaptı.

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