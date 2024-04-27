SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısına 6 yıl sonra ilk kez katıldı! Yıldırım alana tekneyle geldi, o isme tepki gösterdi!

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısına 6 yıl sonra ilk kez katıldı! Yıldırım alana tekneyle geldi, o isme tepki gösterdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.04.2024 12:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na Aziz Yıldırım 6 yıl sonra ilk kez katıldı. Yıldırım alana tekneyle gelirken, 'Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağım' diyen Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan ve saat 10.00'da başlayan toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışıyor.

Oy kullanma işleminin saat 15.00'e kadar süreceği toplantıda daha sonra oy sayımı işlemine geçilecek ve adayların oyları açıklanacak.

AZİZ YILDIRIM 6 YIL SONRA KATILDI

1081152647_0

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.

TEKNEYLE GELDİ

aziz-yildirim-serveti-3

Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.

"BENİM ADIMA DA KONUŞMAYIN"

Goal_HIC_-_LinkedIn_(13)

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Aziz Yıldırım, 'Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağım' diyen Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat'a tepki gösterdi. Aziz Yıldırım, "Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum, ismim üzerinden 'Onu bununla barıştırırım' diye propaganda yapmayın, benim adıma da konuşmayın." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derbinin yabancı hakemi belli oldu!Derbinin yabancı hakemi belli oldu!
Dursun Özbek aday olduğunu resmen duyurduDursun Özbek aday olduğunu resmen duyurdu
Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti sonrası spor yorumcuları maçı değerlendirdi! Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti sonrası spor yorumcuları maçı değerlendirdi!
Anahtar Kelimeler:
seçim Süper Lig Aziz Yıldırım son dakika fenerbahçe aday 10 da,
En Çok Okunan Haberler
Antalya’da kontrolsüz turizm alarmı

Antalya’da kontrolsüz turizm alarmı

'Şakası yok' Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan sözler

'Şakası yok' Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan sözler

''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

Real Sociedad-Real Madrid maçının ardından Arda Güler'i yere göğe sığdıramadılar: 'Saf bir yetenek, altın gibi!' Geleceği hakkında karar verildi

Real Sociedad-Real Madrid maçının ardından Arda Güler'i yere göğe sığdıramadılar: 'Saf bir yetenek, altın gibi!' Geleceği hakkında karar verildi

Basketbol hakemi hırsızlık yaparken yakalandı: Bu adam yıllardır çalıyor!

Basketbol hakemi hırsızlık yaparken yakalandı: Bu adam yıllardır çalıyor!

Dursun Özbek aday olduğunu resmen duyurdu

Dursun Özbek aday olduğunu resmen duyurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.