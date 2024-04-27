Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısına 6 yıl sonra ilk kez katıldı! Yıldırım alana tekneyle geldi, o isme tepki gösterdi!

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan ve saat 10.00'da başlayan toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışıyor.

Oy kullanma işleminin saat 15.00'e kadar süreceği toplantıda daha sonra oy sayımı işlemine geçilecek ve adayların oyları açıklanacak.

AZİZ YILDIRIM 6 YIL SONRA KATILDI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.

TEKNEYLE GELDİ

Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.

"BENİM ADIMA DA KONUŞMAYIN"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Aziz Yıldırım, 'Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağım' diyen Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat'a tepki gösterdi. Aziz Yıldırım, "Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum, ismim üzerinden 'Onu bununla barıştırırım' diye propaganda yapmayın, benim adıma da konuşmayın." ifadelerini kullandı.





