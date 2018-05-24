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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin satılacağına dair haberlere tepki gösterdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.05.2018 18:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Malezyalı bir şirkete satılacağına dair haberlere sert tepki gösterdi. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi satın almaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etti.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin satılacağına dair haberlere tepki gösterdi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün basında yer alan ”Ya Fenerbahçelinin kalır ya Malezyalılara satılır’’ başlıklı köşe yazısına sert bir tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün tarihli Habertürk Gazetesi’nde yer alan Serdar Ali Çelikler’in ”Ya Fenerbahçelinin kalır ya Malezyalılara satılır’’ başlıklı köşe yazısındaki Kulübümüzle ilgili değerlendirmeleri son derece mantıksız, akıl ve izandan yoksun tespitler içermektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesinde, kulüp üyelerimizin aklıyla alay eden söz konusu manipülatif yazı, son derece çirkin ve okuyucuları yanlış yönlendirmektedir.

Serdar Ali Çelikler’in bu yazısından Fenerbahçe Spor Kulübü’nün gücünü, etki kapasitesini anlamadığı çok net bir şekilde gözükmektedir. Böyle bir yazıyı kaleme alabilmek için, Fenerbahçe’nin büyüklüğünün farkındalığından yoksun olmak, küstah bir zihin sahibi olmak veya yalan beyanlarla kamuoyunu yönlendirme gibi bir hedefe sahip olmak gerekmektedir. Bilinmelidir ki, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü satın almaya, hiç kimsenin gücü yetmez. Fenerbahçe geleneklerinden bihaber şahısların da bu iddiaları, zihinleri kirletmeye yönelik çirkin bir plandan daha fazlası değildir.

Bir kere daha ifade etmek isteriz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü hiçbir siyasi oluşumun, sosyal ve dini yapının, zümrenin sahipliğinde olmadığı gibi hiçbir sermaye grubunun da sahipliği altında olmayacaktır.

Sayın Çelikler’in köşesinde bahsettiği ve kendince değerlendirdiği bu iddiaları önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Seçimli Olağan Genel Kurulumuzu aklı sıra etkilemeye yönelik, manipülatif hamlelerden ibarettir. Sayın Çelikler, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün satılacağı iddiasını neden özellikle Malezya üzerinden yapmaktadır? Kendi görev yaptığı gazetenin Malezyalılarla bir ilişkisi mi vardır ya da kendi faaliyet gösterdiği yayın grubu Malezyalılara mı satılacaktır?

Söz konusu yazıda, bahse konu yazar Fenerbahçe Genel Kurul üyelerine umutsuzluk pompalayarak, Sayın Ali Koç’un 150 milyon dolar ortaya koyacağını iddia etmektedir. Sayın Ali Koç, her konuşmasında “Bizzat ağzımdan çıkmayan sözlere itibar etmeyiniz” derken, Serdar Ali Çelikler’in, Sayın Ali Koç’un sözcülüğüne soyunarak, onun adına vaatler vermesi tarafımdan anlaşılamamaktadır. Ayrıca, 20 yıl boyunca Aziz Yıldırım, bahsedilen bu meblağlardan daha fazlasını kulüp için harcamıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu, Fenerbahçe kulüp üyelerinin iradesinin sahne aldığı son derece kutsal bir platformdur. Bu platformun iradesine herkes saygı duymalı, kendince basit, akıl ve mantıktan yoksun yönlendirmeler yapmamalıdır.

Bu vesileyle, bu tür maksatlı, haddini aşan haberlere ve habercilere itibar edilmemesini tüm kamuoyundan rica ederim.

Aziz Yıldırım

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI"

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Fenerbahçe aziz yıldırım

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