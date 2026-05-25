Beşiktaş'tan yeni teknik direktör için resmi açıklama geldi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, yeni sezonda futbol takımını emanet edeceği teknik adamı belirlemek adına düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yönetim, basında ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarını bilgilendiren önemli bir açıklama paylaştı.

BEŞİKTAŞ’TAN RESMİ HOCA AÇIKLAMASI: YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Siyah-beyazlı kulüp, yeni teknik direktör arayışları hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu. Beşiktaş, resmi bir açıklama yayınlayarak çalışmaların Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu ve Futbol Direktörü Önder Özen koordinasyonunda titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör belirleme sürecinin tamamen kulübün profesyonel ve idari kadrosu kontrolünde, büyük bir gizlilik ve hassasiyetle yürütüldüğü vurgulandı.

"ÇALIŞMALARI ÖNDER ÖZEN TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYOR"

Beşiktaş Kulübü, yapılan spekülasyonların önüne geçmek adına sürecin başındaki isimleri net bir şekilde ortaya koydu. Siyah-beyazlı yönetim tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir."

"İDDİA EDİLEN İSİMLERE İTİBAR ETMEYİN"

Hoca arayışlarının basına yansıyan isimlerle sınırlı olmadığını ve sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Beşiktaş yönetimi, taraftarlarına ve spor kamuoyuna önemli bir sağduyu çağrısında bulundu.

Açıklamanın son bölümünde, "Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denilerek, resmi kanallar dışındaki hiçbir habere güvenilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Futbol Direktörü Önder Özen'in geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ve belirlenen adayların kısa süre içinde Başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulunun onayına sunulacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı camiada yeni teknik patronun kim olacağı merakla bekleniyor.