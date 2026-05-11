Aziz Yıldırım Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Öyle bir yanıt verdi ki...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Galatasaray yönetiminin yaptığı açıklamalara sert sözlerle yanıt verdi. Yıldırım, sarı-kırmızılı kulübün Fenerbahçe’ye yönelik “şike” imasında bulunduğunu savunarak bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Yayımladığı açıklamada Galatasaray cephesinin kendi başarılarını konuşmak yerine Fenerbahçe’yi hedef aldığını belirten Yıldırım, bu yaklaşımın “Fenerbahçe kompleksi” olduğunu öne sürdü.

“FENERBAHÇE HİÇBİR ZAMAN ŞİKE YAPMADI”

Aziz Yıldırım açıklamasında, Fenerbahçe’ye yönelik imaların çirkin ve haddini aşan ifadeler olduğunu dile getirirken, kulübün geçmişine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, Fenerbahçe’nin tarihte hiçbir zaman şike yapmadığını savunarak bunun mahkeme kararları ve resmi kayıtlarla ortaya konduğunu belirtti. Galatasaray yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Yıldırım, sarı-kırmızılı camianın başarılarının arkasında farklı ilişkilerin bulunduğunu iddia etti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

GEÇMİŞTEKİ AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI

Deneyimli yönetici, açıklamasında 2016 yılında yaptığı konuşmalara da yer verdi. O dönem sarf ettiği sözleri yeniden paylaşan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım'ın, 26.05.2016 tarihinde, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye kupası finali sonrasında yapmış olduğu basın toplantısında, "Aziz Yıldırım şike yapmadı. Ama Galatasaray şike yaptı. Hepimizin gözü önünde", "Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır. 8-0'ı unuttu mu herkes… Arabalar…" , "Ama 2000 yılında Fethullah Gülen'in dua ederek, Galatasaray'ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok" , "Onların Strum Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?" , "Ama Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiçkimse kalkamaz" , " Önce herkes edepli olacak, adam olacak""

“TEK YUMRUK FENERBAHÇE” VURGUSU

Açıklamasının sonunda camiaya birlik mesajı veren Aziz Yıldırım, 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe’nin karşısında parçalanmış bir yapı değil, gerektiğinde tek yumruk olabilen güçlü bir camianın olacağını söyledi.