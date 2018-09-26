Aziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Işık Eyigüngör müşteki sanık sıfatıyla katıldı. Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmaya Aziz Yıldırım katılmadı.

"BENİM YÜZÜME VURDU, BEN ONA VURMADIM"

Eyigüngör savunmasında, “Ben Yakın Doğu Üniversitesi bayan basketbol takımının başkanıydım. Aziz Yıldırım da o tarihte Fenerbahçe Kulübü başkanıydı. Olay tarihinde biz ev sahibi takımdık. Ben protokol tribünün de yer alıyordum. Aziz Yıldırım salona girdi. Protokol tribününe doğru geldi. Ben Türk örf ve adetleri uyarınca onu karşılamak maksadı ile yanına gittim. Sağ elimi uzatıp 'hoş geldiniz' demek istedim. Aziz Yıldırım sağ eliyle benim yüzümün sol tarafına vurdu, ben ona vurmadım. Olaydan yaklaşık bir iki saat sonra sayın Aziz Yıldırım medya önünde 'yaptım, yapacağım, daha beterini yaparım' şeklinde beyanlarda bulundu. Buna rağmen iddianamede neden ben de sanık olarak yer alıyorum bunu anlayamadım. Ben olayın tamamen mağduruyum. Aziz Yıldırım'dan şikayetçiyim" dedi.