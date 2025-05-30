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Aziz Yıldırım için 'adaylığını ilan etti' iddiası: Fenerbahçe'de seçim Temmuz'da olacak

Fenerbahçe'de seçim takvimini ve dengeleri değiştirecek bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Aziz Yıldırım'ın üstü kapalı bir şekilde adaylığını ilan ettiği iddia edildi. Yıldırım'ın açıklamasını değerlendiren gazeteci Sezgin Gelmez, "Camiadan aldığım bilgilere göre seçim, temmuz ayının ilk iki haftasında yapılacak. Aziz Yıldırım mutlaka seçime girecek" sözlerini kullandı.

Aziz Yıldırım için 'adaylığını ilan etti' iddiası: Fenerbahçe'de seçim Temmuz'da olacak
Devrim Karadağ

Fenerbahçe'de bu sezon da gelmeyen şampiyonluk sesleri sonrası "Ali Koç istifa" sesleri yükselirken, sarı-lacivertli kulüpte kongreye gitme kararı alınmıştı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da Eylül ayında yapılacak kongrede aday olma şartını açıklamıştı.

Ekol TV Spor Muhabiri Sezgin Gelmez, Yıldırım'ın açıklamalarını değerlerlendirirken gündem yaratacak iddialarda bulundu.

Gelmez şu ifadeleri kullandı:

"AZİZ YILDIRIM ÜSTÜ KAPALI ADAYLIĞINI AÇIKLADI"

Aziz Yıldırım üstü kapalı olarak adaylığını açıkladı. Belki imza vermeyi düşünler de bu açıklamayı bekliyordu. Ben şunu iddia ettim: Aziz Yıldırım böyle bir açıklama yaparsa imza sayısı 30 bini bile bulur. Ne olduğunu da pazartesiden itibaren göreceğiz zaten. Şu anda mevcut 10 bin imza olduğu söyleniyor. Ama bu şu anda bir söylenti.

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SEÇİM TEMMUZ AYININ İLK İKİ HAFTASINDA

Geçtiğimiz hafta bir görüşme oldu kongre hakkında. Ancak Aziz Yıldırım kongrenin eylül ayında yapılmasını istemiyor. Yönetimden de Erol Bilecik ve Hamdi Akın gibi bazı isimlerin değişmesini istiyor. Yıldırım’ın dün açıklama yapması iplerin bir anamda koptuğunu da gösteriyor. Bu hafta içinde yeni bir görüşmenin olması da bekleniyordu ama Aziz Yıldırım tüm köprüleri yıkmış oldu. "Ben bu işin içinde artık varım" diyor. Camiadan aldığım bilgilere göre seçim, temmuz ayının ilk iki haftasında yapılacak. Ali Koç aday olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ama Aziz Yıldırım mutlaka seçime girecek.

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AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI

Yıldırım açıklamasında şu sözleri kullanmıştı:

Hatırlanacağı gibi mevcut yönetim, benim de içerisinde bulunduğu seçim yarışında 16.464 oy alarak göreve seçilmiştir. Buna rağmen, eğer camiamız, hali hazır durum karşısında benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise, seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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