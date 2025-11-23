Aziz Yıldırım ile belediye aracı tartışma yaşadı: "Böyle terbiyesizlik mi olur lan! İstanbul'u buraya yığarım"

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, trafikte karşılaştığı bir durum sonrası gergin anlar yaşadı. İddiaya göre, seyir hâlindeyken ters yönden gelen bir belediye aracı Yıldırım’ın ilerlemesini engelledi. Duruma büyük tepki gösteren Yıldırım, sürücüye seslenerek, “Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul’u buraya yığarım” ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'IN O ANLARI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Çevredeki vatandaşların da yaşanan olayı şaşkınlıkla izlediği belirtildi. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Yıldırım’ın çıkışı hem taraftarlar hem de kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, belediye aracının ters yönden gelmesini eleştirirken, bazıları ise Yıldırım’ın tepkisinin sertliğini tartışmaya açtı.

Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, olay kısa sürede günün en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.