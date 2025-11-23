SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Aziz Yıldırım ile belediye aracı tartışma yaşadı: "Böyle terbiyesizlik mi olur lan! İstanbul'u buraya yığarım"

İçerik devam ediyor
Emre Şen

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, trafikte yaşanan bir olay nedeniyle sinirlendi. Ters yönden gelen bir belediye aracına tepki gösteren Yıldırım’ın, “Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul’u buraya yığarım” sözleri dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, trafikte karşılaştığı bir durum sonrası gergin anlar yaşadı. İddiaya göre, seyir hâlindeyken ters yönden gelen bir belediye aracı Yıldırım’ın ilerlemesini engelledi. Duruma büyük tepki gösteren Yıldırım, sürücüye seslenerek, “Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul’u buraya yığarım” ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'IN O ANLARI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Çevredeki vatandaşların da yaşanan olayı şaşkınlıkla izlediği belirtildi. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Yıldırım’ın çıkışı hem taraftarlar hem de kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, belediye aracının ters yönden gelmesini eleştirirken, bazıları ise Yıldırım’ın tepkisinin sertliğini tartışmaya açtı.

Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, olay kısa sürede günün en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçını İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecekGalatasaray - Union Saint-Gilloise maçını İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek
Ezeli rakipten Mauro Icardi hamlesi! Rüyalarını Arjantinli yıldız süslüyorEzeli rakipten Mauro Icardi hamlesi! Rüyalarını Arjantinli yıldız süslüyor
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.