Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye getireceğim dediği Mourinho'nun maaşını açıkladılar!

Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala şampiyonluk şansı oldukça azalan Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından Sadettin Saran, Ali Koç lehine adaylıktan çekilirken Aziz Yıldırım da yaptığı açıklamada aday olacağını açıklamıştı.

MOURINHO'YU AÇIKLADI!

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım Jose Mourinho ile görüştüğünü ve seçilmesi halinde Türkiye'ye getireceğini söylemişti. Yıldırım açıklamasında "Antrenör konusunda artık Fenerbahçe'nin, "Bizim çocuğumuz" deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Türkiye'de muhakkak şampiyon olmalıdır. Yurt dışında da Avrupa'da final oynamalıdır. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, "Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Hangi aday kazanırsa Fenerbahçe'ye gel" dedim. O da memnuniyetle karşıladı. Menajeriyle görüşmeler sürüyor. Büyük ihtimalle ben kazanırsam Mourinho'yu getireceğim." ifadelerini kullanmıştı.

MAAŞI ORTAYA ÇIKTI!

Tüm bunlar yaşanırken, İspanyol gazeteci Michael Rincon 61 yaşındaki hocanın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmaya en yakın aday olduğunu öne sürerken ünlü teknik adamın maaşını da açıkladı. Haberde Mourinho'nun Fenerbahçe'den 12 milyon Euro yıllık maaş talep ettiği ve hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım ile görüştüğü ifade edildi.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Kariyerinde kazanılmadık kupa bırakmayan Mourinho, futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri arasında gösteriliyor. Portekizli hoca, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 1 Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 kez de Serie A şampiyonluğu yaşadı.





