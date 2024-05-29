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Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi Mourinho'nun Fenerbahçe'den talebi belli oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.05.2024 08:38
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Ali Koç ile seçim yarışına giren eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın en büyük vaadi Jose Mourinho olurken, Yıldırım kısa süre içerisinde Londra'da tecrübeli hoca ile görüşeceğini açıklamıştı. Öte yandan Mourinho'nun Sarı-Lacivertliler'den isteği de belli oldu. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi Mourinho'nun Fenerbahçe'den talebi belli oldu!

Fenerbahçe'de yapılacak seçimler öncesi adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım'ın en büyük vaatlerinden biri Jose Mourinho olurken kısa süre içerisinde Londra'ya giderek tecrübeli hocayla bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

Yıldırım'ın bu sözleri taraftarları oldukça heyecanlandırırken Jose Mourinho'nun Sarı-Lacivertlilerden talebi belli oldu.

TALEBİ BELLİ OLDU

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Rumen basınında çıkan haberlerde, Mourinho'ya yakınlığıyla bilinen menajer Gigi Becali, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtirken, Mourinho'nun Fenerbahçe'den 1 yıllık sözleşme talep ettiği vurgulandı.

"KARAR VERECEĞİM"

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Aziz Yıldırım'ın hedefinin ise seçilmesi halinde 3 sene boyunca Portekizli teknik adamla çalışmak olduğu aktarıldı. Jose Mourinho, yaptığı açıklamada Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığını itiraf etmiş ve "2 hafta içinde bir karar vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.


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