Aziz Yıldırım yönetiminden Diego Costa’ya yıllık 8 milyon Euro

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, İspanyol golcü Diego Costa’ya yıllık 8 milyon Euro maaş teklif ettiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin içinde bulunduğu olumsuz mali duruma rağmen o dönem İngiliz ekibi Chelsea'de oynayan Costa’ya, lüks bir konutta ev, araç ve aracının benzin giderleri, taksi ücreti, sezon içerisinde 4 adet business class uçak bileti ve yıllık 8 milyon Euro maaş teklif edildi. Ancak Diego Costa, Fenerbahçe'nin bu teklifinin reddederek eski takımı Atletico Madrid'e geri döndü.
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