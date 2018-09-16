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Azra Akın'dan zorunlu not: En az sizin kadar düşünüyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Azra Akın, yakın arkadaşı Songül Öden'le buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Akın, yakın arkadaşıyla çekildiği fotoğrafı yayınladıktan sonra zorunlu bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Azra Akın'dan zorunlu not: En az sizin kadar düşünüyorum

Azra Akın ile yakın arkadaşı Songül Öden bir araya geldi. İkilinin keyifli halleri objektiflere yansıdı. Akın, birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından “Canım geldi” notuyla paylaştı.

‘BEBEĞİMİ SİZİN KADAR DÜŞÜNÜYORUM’

Fotoğrafı görenler Akın’ın 7 aylık hamileliğini hatırlatarak, yüzüstü yatmaması gerektiğini yazdı. Akın, söz konusu eleştirilerle ilgili bir not daha yazdı ve şöyle dedi:

“Sorduğunuz için fotoğrafı anlatma lüzumu duydum… İlginize teşekkür ederim fakat tabi ki göbeğimin üstüne yatmadım. O kısmı siz göremiyorsunuz, kalçamı yana çevirdim… Emin olun bebeğimi en az sizin kadar düşünüyorum… Sevgiler.”



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Anahtar Kelimeler:
azra akın songül öden

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