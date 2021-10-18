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Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı! "Derneğine bağış yapacağız deyip kaçtılar"

18.10.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Umudum olur musun?" derneğine bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkililerinin ortadan kaybolduğu iddia edildi.

"Umudum olur musun?" derneğine bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkililerinin ortadan kaybolduğu iddia edildi. Dernek başkanı Azra Akın o dolandırıcılık iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.Dernek başkanı ve eski dünya güzeli Azra Akın Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına bağlanarak ilk kez nasıl dolandırıldıklarını anlattı.

"Burada en önemli konu sözlerin tutulmaması"8'inci kez yapılan ödül töreninde daha önceden yer aldığını söyleyen Azra Akın "Bu şekilde olunca insanda referans oluyor" dedi. Gecenin organizatörü Burak Akan ile provalarda karşılaştığını anlatan Akın, bağış detayının altını çizerek "Umudum Olur Musun? Derneği için bir bağış gecesi olacaktı aynı zamanda. Çünkü biz insanlar, çocuklar, gençler için çalışan bir derneğiz. Dernek olarak böyle etkinlik yapmak güzel oluyor, bağış toplanabiliyor. Bu şekilde olunca biz kabul ettik ama gördük ki verilen sözleri tutulamadı, tutulmadı." diyerek sitem etti.

Azra Akın

"BELEDİYE İLE İŞBİRLİĞİ OLUNCA GÜVEN DUYDUK"

Ödül töreninin 8'inci kez yapıldığını ve belediye ile işbirliği içerisinde olduğunu bildiği için güven duyduklarını anlattı. Ödül gecesinden sonra bağışların gelmediğini vurgulayarak "Değerli dostlarımız bize destek oldular, sanat eserlerini bağışladılar. Ona rağmen bu bağışlar gelmedi. Burada en önemli konu sözlerin tutulmaması" dedi.

ARZUM ONAN'IN HEYKELİNİ BIRAKIP KAÇMIŞLAR

Arzum Onan'ın heykelinin özensiz şekilde güvenliğe bırakılıp kaçıldığını anlatan Azra Akın, Nurgül Yeşilçay'ın tablosunun henüz ortada olmadığını söyledi.

Dernek yetkililerinden Yasemin Kök ise vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini vurguladı. Para karşılığında ödül dağıtıldığını anlatarak, bunlardan son anda, ödül gecesinde haberleri olduğunu söyledi. "Çok ciddi bir suistimal var" diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Azra Akın
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