Azra Kohen'den tepki çeken paylaşım! Başak Sayan'ın seksi fotoğrafını paylaşıp...

Yazar Azra Kohen, 'Fİ' kitabının ‘Bağlanma Korkusu’ isimli kitabından çalıntı olduğunu iddia eden oyuncu Başak Sayan’a tazminat davası açmıştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine avukat Handan Bakbak aracılığıyla sunulan dilekçede, Başak Sayan’ın 2010’da yazdığı ‘Bağlanma Korkusu’ adlı kitabı 2011’de yayımlandığı, Kohen’in Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin ilk kitabı Fİ’nin ise 2013’te yayımlandığı kaydedilmişti.

Sayan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendi kitabından intihal yapıldığını söylediği gerekçesiyle 1.5 milyonluk manevi tazminat davası açılmıştı.

AZRA KOHEN, 150 BİN LİRALIK TAZMİNAT KAZANDI

Geçtiğimiz yıl karara bağlanan davada mahkeme, Kohen’in eserlerinde intihal olmadığına hükmetti ve Sayan’ın Kohen’e 150 bin lira manevi tazminatı 3 yıllık faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

SENELER ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFIYLA...

Azra Kohen, tüm bu gelişmelerin ardından son yaptıı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi.

Sosyal medya hesabından Başak Sayan'ın seneler önce çekilen seksi bir fotoğrafını paylaşarak, şu notu düştü:

"Başak Sayan’ı sayfamda bu fotosuyla paylaşacağımı hiç düşünmezdim ama söylemeye devam ettiği yalanlar yüzünden mecburum. Fotoğrafın seviyesizliği yüzünden herkesten özür dilerim.

Başak Sayan’ın yalanlarına inananlara açık mektubum:

Öne çıkanlarda Tescilli Yalancı başlığında sizlere delilleri ile Başak Sayan’ın yalanlarını ispatlamak zorunda kaldığım için bu paylaşımı yapıyorum.

Haysiyetime, varlığımın tamamına ve ürettiklerime hiçbir nedeni olmamasına rağmen sürekli saldırıda bulunan birinin, halen hakkımda yalanlar üretmesini engellemek ve hakikatin yayılmasını sağlamak amacıyla yazmak zorunda kaldım çünkü biraz önce bir toplantıda Başak S’nin kaybettiği intihal davasını kazandığı yalanını insanlara nasıl anlattığının kaydı geldi." diyerek sürece dair detayları aktardı.

Çok sayıda yorum alan gönderide, Azra Kohen'in Başak Sayan'ın eski seksi bir fotoğrafını tercih etmesi tepki çekti.

Bir takipçisinin, "Bu fotoğraf yerine başka fotoğraflarını da seçebilirdiniz oysa… Bu konunun böyle bir fotoğrafa ihtiyacı var mıydı gerçekten Azra Hanım?" yorumu çok sayıda beğeni ve destek aldı.

"OY ÇOĞUNLUĞU BU FOTODAN YANA ÇIKTI"

Eleştiri karşısında sessiz kalmayan Azra Kohen, "Haklısınız, çok düşündük ekiple ve oya sunduk. Oy çoğunluğu bu fotodan yana çıktı, bir de dediğim gibi bu paylaşım beni bilenlerden çok yalanlara inananlara açık mektup, maalesef. Sayfamda olma ihtimali çok az olan bir fotonun altının çok daha okunacağını umuyoruz." yanıtını verdi.

İŞTE AZRA KOHEN'İN PAYLAŞIMININ TAMAMI

Başak Sayan’ı sayfamda bu fotosuyla paylaşacağımı hiç düşünmezdim ama söylemeye devam ettiği yalanlar yüzünden mecburum. Fotoğrafın seviyesizliği yüzünden herkesten özür dilerim.

Başak Sayan’ın yalanlarına inananlara açık mektubum:

Öne çıkanlarda Tescilli Yalancı başlığında sizlere delilleri ile Başak Sayan’ın yalanlarını ispatlamak zorunda kaldığım için bu paylaşımı yapıyorum.

Haysiyetime, varlığımın tamamına ve ürettiklerime hiçbir nedeni olmamasına rağmen sürekli saldırıda bulunan birinin, halen hakkımda yalanlar üretmesini engellemek ve hakikatin yayılmasını sağlamak amacıyla yazmak zorunda kaldım çünkü biraz önce bir toplantıda BaşakS’nin kaybettiği intihal davasını kazandığı yalanını insanlara nasıl anlattığının kaydı geldi.

-2015 sonu, yayınevine röportaja gittim, Başak Sayan, elinde Fi kitabım ile benimle tanışmak için 1 saattir beklediğini söyledi, kitaptan çok etkilendiğini anlattı, Bilge karakterinin ve Can Manay karakterinin gerçekte kim olduğunu sordu. Kendi tahminlerini sıraladı, röportaj sonrasında yemek için beni beklemek istedi, başka bir randevum olduğunu öğrendiğinde çok üzüldü, telefon numaramı istedi. Verdim. Yemek için ne zaman uygun olduğumu sordu. Uygun değildim. Görüşmemiz 10 dakika sürdü çünkü röportaj için bekleyen gazeteciyi bekletmek istemedim. 5 yıl önce, 10 dakikalık görüşme sonunda söylediği yalanlar, attığı iftiralardan sonra, bugün, eğer kendisi ile daha fazla vakit geçirmiş olsaydım bana daha ne kötülükler yapıyor olabileceğini düşünmek dahi istemiyorum.

-13.10.2017 – İftira attı. Delili öne çıkanlarda okuyunuz.

-14.10.2017 – Ertesi gün ben tespit davası açtım.

-BaşakS dava açmadı, davayı açan benim.

-Başak S'nin daha önce tek baskı satışı bile tamamlanmayan kitabı, yeni baskıya girdi. Okuyanlar hiçbir bezerlik olmadığını anladılar. Sosyal medyada yorumlar yazmaya başladılar.

-Davada bilgisayarımın incelenmesini ben talep ettim.

-Kitaplar mahkemenin seçtiği 5 edebiyat Profesörüne incelemeye gönderildi.

-Bilgisayar incelemesinde Fi’yi ilk senaryo şeklinde 2009 Ocak ayında yazdığım ve mail attığım tespit edildi.

-Yapımcı Kemal Kurçer, 2009 yılında kendisine attığım Fi senaryo mailini birçok oyuncu ve yapımcıya gönderdiğini delilleriyle mahkemeye sundu.

-2020 bana Sahte Psikolog yalanı ile saldırıldıktan 2 ay sonra olan son celsede davayı kazandık, çünkü profesörlerden gelen rapor %0 benzerlik buldu.

-Başak S temyize gitti.

-20.12.2020 – Dava temyizdeyken ikinci iftirayı attı. Aeden kitabımı Stanislav Lev’in Aden kitabından çalmakla ilgili beni suçladı.

-2021, Ocak – Temyizdeki intihal davasını TAMAMEN ben kazandım. Sayfadaki ‘İftiracı 1’ başlıklı paylaşımlar Aeden kitabıma da çalıntı imasında bulunduğu için yayınlandı.

-BaşakS yalancı dediğimiz için ertesi gün hakaret davası açtı. Bana açtığı tek dava bu davadır. Geri kalan tüm davaları ben açtım. Hakaret davasını da kaybetti. Lütfen devam edin.

-5 Nisan 2022– BaşakS’nin açtığı hakaret davsının son celsesi yapılmadan, hakim BaşakS’nin psikolog tedavisi olarak gösterdiği 12bin TL’yi ödememe karar verip beni beraat ettirdi ama dava celse yapılmadan usulsüzce sonuçlandığı için incelemeye alındı ve ben BaşakS’ye YALANCI dediğim halde, onun yalan söylediği ispatlandığı için ve örnek davalar İle yalan söyleyen birine yalancı demek hakaret değil kaba söz olarak sayıldığı için Başak S’nin bana açtığı tek dava olan hakaret davasından fa BERAAT ettim. Başak Sayan bu davayı da kaybetti AMA bu aralıkta sanki intihal davasını kazanmış gibi ‘’Azra Kohen’e karşı açtığım davayı kazanmış bulunyorum, o da bana karşı açtığı davayı kaybetti’’ diyerek yine YALAN söyledi. Öne çıkanlarda Tescilli Yalancı başlığı ile paylaşılan delillere bakmanızı rica ederim.

Sonuç olarak:

-BAŞAK Sayan BANA KARŞI HİÇBİR DAVA KAZANMADI, BEN TÜM DAVALARI KAZANDIM.

Halen de kendisine, tüm yaptığı ve yapmaya devam ettiği bu kötülükler yüzünden dava açma hakkım saklıdır.

Hakikatin yayılmasına ve halen sürdürülen bu saldırının artık durması adına destek verdiğiniz için her birinize minnettarım. Allah kimseyi böyleleriyle karşılaştırmasın.

