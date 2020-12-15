Azra Kohen'le davasını kaybeden Başak Sayan'dan mahkeme kararına tepki!

Mahkeme, Fi’nin Sayan’ın yazdığı ‘Bağlanma Korkusu’ndan intihal olmadığına karar verdi. Ayrıca, Sayan’ın 150 bin liralık manevi tazminatı 3 yıllık faiziyle ünlü yazara ödemesine hükmetti.

Mahkemden çıkan bu kararın ardından Başak Sayan, kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaştı. Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey bundan 4 sene evvel bir sabah bir internet sitesinde Bağlanma Korkusu adlı romanımın okur yorumlarını okumamla başladı. Bağlanma Korkusu ve Fi arasındaki benzerlikten söz edilen ve beni intihalle suçlayan bu yorumları okuyunca öfkelendim ve...

Bağlanma Korkusu’nun 2011,Fi’nin 2013 yılında yazıldığını belirtip intihali benim değil karşı tarafın yapabileceğini belirttim.Ardından da intihalin olup olmadığının tespitinin belirlenmesi için dava açtım.Aynı anda Azra Hanım da 1,5 milyon değerinde manevi tazminat davası açtı.

Bu süreçte adalete güvenmeyi tercih edip sesiz kaldım. Ne Azra hanımın dilekçesinde yazıp,okuduğu ama sonradan şaibeli olduğu ortaya çıkan okullar ve eğitimi üzerinden kendisini yüceltip beni aşağılayan uslübuna sesimi çıkarttım ne de...