Azra Kohen, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’dan özür diledi

Psikolog ve yazar Azra Kohen, sanatçı Jean Paul Belmando’nun, cenazesini paylaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ulusal tören olarak gerçekleşen cenaze için, “Fransa Başkanı Emmanuel Macron Fransanın tüm ‘altın kaplaması’nı da yanına alarak kültürü var edip korumakta ve geliştirmekte görevini yerini getiren sanatçı Jean Paul Belmando’nun cenazesini ulusal bir tören ile yaptı.” ifadelerini kullandı.

MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR’DAN ÖZÜR DİLEDİ

Kohan Belmondo'nun cenaze videosunun altına;

"İnsan gezegendeki en lüks canlı, çünkü en karmaşık biyolojik yapıya sahip ve aynı zamanda da en kırılgan varlık. Düşünün 9 ay rahimde hücre hücre var edildikten sonra 2 yılda ancak yürüyebilen, beslenebilen, kürksüz, doğanın koşullarına karşı savunmasız ama her şeye rağmen zekasıyla hayatta kalabilmiş, toplumlar yaratmış bir varlık.

"EN KIRILGAN TOPLUM VARLIĞI SANATÇI"

Sanatçı ise toplumdaki en lüks canlı, çünkü toplumları var eden, şekillendiren anlamları farklı formlara sokabilecek, en karmaşık zihinsel yapıya sahip ama aynı zamanda en kırılgan toplum varlığı sanatçı. Zorlu toplum koşullarında ilk feda edilen, taşın üstündeki altın kaplama gibi. Öyle bir altın kaplama ki elektriğe akım vererek çarkların dönmesini sağlayan anlamları üzerinde taşıyan, aktaran çok lüks bir kaplama, zor zamanlarda ilk yağmalanan işte bu kaplama.

Canlılar aleminde insan ne kadar gelişkinse, toplumun sanatçıları da ürettikleri ürünlerle o kadar gelişkin ve değerlidirler… Ancak sanatçının değerini bilebilmek için toplumun önce kendisini bilmesi, değerlerini anlamış olması şarttır, değerlere sahip çıkmak için görevli doğmuş sanatçıları korumak gelişmiş toplumlarda işte bu nedenle nihai bir amaçtır!

Toplumu korumak, toplumdan sentezlenen sanatı ve sanatçıyı korumaktan geçer.

"FRANSA BAŞKANI ULUSAL TÖREN YAPTI"

Fransa Başkanı Emmanuel Macron Fransanın tüm ‘altın kaplaması’nı da yanına alarak kültürü var edip korumakta ve geliştirmekte görevini yerini getiren sanatçı Jean Paul Belmando’nun cenazesini ulusal bir tören ile yaptı.

"MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'DAN ÖZÜR DİLEMEK İSTEDİM"

Ben de buradan kültürümüze emek vermiş, anlamı bizler için formlara duygulara sokmuş Metin Akpınar ‘ımızdan, Müjdat Gezen’imizden özür dilemek istedim.

"İYİ Kİ HAYATIMIZDASINIZ İYİ Kİ YANIMDASINIZ"

İyi ki hayattasınız, yanımızdasınız. Size gereken saygıyı, özeni gösteremediğimiz, kültürümüze yapılan saldırılarda sizlerin yağmalanmasını engellemediğimiz için özür dilerim.

Sizler hakiki ulusal değerlersiniz. Sizi çok seviyorum.

Metin Akpınar küçücük yaşta hayatı bana fark ettiren siz, Müjdat Gezen her rolünüzle anlayış geliştirmemi sağlayan siz… Sizinle aynı dönemde doğmuş olmak büyük ayrıcalık. İyi ki varsınız! Altınımızsınız!

Size saygısızlık yapanlara hadlerini bildirecek birlik duygusunda olamadığımız için tüm kalbimle özür dilerim." notunu paylaştı.



