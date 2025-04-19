Azu düz koşuya başladı!

Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve 61’nci dakikada oyundan çıkarak yerini Mehmet Taş’a bırakan Azubuike’de güzel gelişmeler var.

MAÇ KADROSUNA ALINABİLİR

Bir süredir salonda fizyoterapist nezaretinde çalışan oyuncu için sağlık heyeti idmana çıkabilir raporu verince, futbolcu da bir süredir uzak kaldığı yeşil sahalara döndü. Dün tesislerde yapılan antrenmana düzkoşu ile başlayan Azubuike, sakatlığı sebebiyle Ahlatcı Çorum FK ve Adanaspor maçlarında forma giyememişti. Sefa Akbaş’dan sonra Azubuike’nin de sürpriz sakatlığı sebebiyle ön liberoda sıkıntı yaşayan, son 2 maçtır bu mevkide stoper Yakup Kırtay’a şans tanıyan teknik direktör Hakan Kutlu’nun oyuncuyu bugünkü maç kadrosuna alıp, almayacağı merak konusu oldu.