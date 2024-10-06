B ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce B harfi ile başlayan kelimeler

B harfi alfabemizde A harfinden sonra C harfinden ise önce gelen bir harftir. B harfi ile başlayan kelimeler sayı açısından bakıldığında ortalama 4 bin 500’e yakındır. Bu sözcüklerin kimisi 3 harften kimisi 5 harften kimisi ise 10 harften meydana gelebilmektedir. B ile başlayan Türkçe kelimeler dışında İngilizce dilinde de bu harfle ile başlayan ve pek çok kişi tarafından kullanılan sözcük bulunmaktadır.

B ile başlayan kelimeler nelerdir?

B ile başlayan kelimeler gerek Türk dilimizde gerekse yabancı dillerde oldukça fazla kullanılmaktadır. B harfi, 29 harften oluşan alfabemizin ikinci sırasında yer alan bir harf olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu harf aynı zamanda ünsüz bir harf özelliğini taşımaktadır. B harfi ile başlayan Türkçe kelimeler sayı yönünden değerlendirildiğinde çoktur. Bu bağlamda B ile başlayan ve dilimizde de sıklıkla kullanılan sözcüklerden bazıları şu şekildedir:

B ile başlayan 4 harfli kelimeler: Baba, bayi, bank, bacı, boya, blöf, boca, burs, bora, büro, brüt, bent, baza, bala, badi, böce, bile, borç, baca, boyu, bana, blok, boğa, boru, bere gibi.

B ile başlayan 5 harfli kelimeler: Badem, bagaj, bacak, babam, baret, bakir, balen, bambu, başak, banka, bamya, beton, basma, batma, behre, bayan, bebek, berat, bekçi, belek, beyaz, beter, bitki, bulut, bütün gibi.

B ile başlayan 6 harfli kelimeler: Bağlaç, barkod, bakiye, baştan, başrol, barbar, battal, bazısı, batmak, benzin, beşiri, beylik, bilmez, bizsiz, binlik, budala, boynuz, boyama, bozacı, bulgur, büzmek, buzluk, boyacı, bozkır, borucu gibi.

B ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Gerek Türkçemizde gerekse İngilizcede B ile başlayan çok fazla kelime mevcuttur. İngilizceyi öğrenme aşamasında olan kişiler için B harfi ile başlayan kelimeleri bilmek önemlidir. Ayrıca bu sözcüklerin doğru yazım şeklini kavramak ve manalarını da anlamak gerekir. B harfi İngilizcede “bi” olarak okunmaktadır.

B ile başlayan İngilizce kelimeler sayı yönünden incelediğinde binlercedir. İngilizce sözcük haznesinin genişlemesi için bu kelimeleri doğru öğrenmek ayrı bir önem taşımaktadır. B harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve Türkçe karşılıkları şöyledir: