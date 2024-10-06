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B ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce B harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
04.10.2024 21:11
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Dünya genelinde sözcük açısından en zengin diller arasında ilk sıralarda Türk dili gösterilmektedir. Dilimizin bu denli zengin olmasını etkileyen faktörlerden biri alfabemizdir. Türk alfabemiz toplamda 29 harften meydana gelmektedir. Bunlardan biri B harfidir. B harfi ile başlayan çok sayıda Türkçe kelime olduğu gibi İngilizce sözcükte bulunmaktadır. Peki, B ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce B harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

B ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce B harfi ile başlayan kelimeler

B harfi alfabemizde A harfinden sonra C harfinden ise önce gelen bir harftir. B harfi ile başlayan kelimeler sayı açısından bakıldığında ortalama 4 bin 500’e yakındır. Bu sözcüklerin kimisi 3 harften kimisi 5 harften kimisi ise 10 harften meydana gelebilmektedir. B ile başlayan Türkçe kelimeler dışında İngilizce dilinde de bu harfle ile başlayan ve pek çok kişi tarafından kullanılan sözcük bulunmaktadır.

B ile başlayan kelimeler nelerdir?

B ile başlayan kelimeler gerek Türk dilimizde gerekse yabancı dillerde oldukça fazla kullanılmaktadır. B harfi, 29 harften oluşan alfabemizin ikinci sırasında yer alan bir harf olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu harf aynı zamanda ünsüz bir harf özelliğini taşımaktadır. B harfi ile başlayan Türkçe kelimeler sayı yönünden değerlendirildiğinde çoktur. Bu bağlamda B ile başlayan ve dilimizde de sıklıkla kullanılan sözcüklerden bazıları şu şekildedir:

  • B ile başlayan 4 harfli kelimeler: Baba, bayi, bank, bacı, boya, blöf, boca, burs, bora, büro, brüt, bent, baza, bala, badi, böce, bile, borç, baca, boyu, bana, blok, boğa, boru, bere gibi.

  • B ile başlayan 5 harfli kelimeler: Badem, bagaj, bacak, babam, baret, bakir, balen, bambu, başak, banka, bamya, beton, basma, batma, behre, bayan, bebek, berat, bekçi, belek, beyaz, beter, bitki, bulut, bütün gibi.

  • B ile başlayan 6 harfli kelimeler: Bağlaç, barkod, bakiye, baştan, başrol, barbar, battal, bazısı, batmak, benzin, beşiri, beylik, bilmez, bizsiz, binlik, budala, boynuz, boyama, bozacı, bulgur, büzmek, buzluk, boyacı, bozkır, borucu gibi.

B ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Gerek Türkçemizde gerekse İngilizcede B ile başlayan çok fazla kelime mevcuttur. İngilizceyi öğrenme aşamasında olan kişiler için B harfi ile başlayan kelimeleri bilmek önemlidir. Ayrıca bu sözcüklerin doğru yazım şeklini kavramak ve manalarını da anlamak gerekir. B harfi İngilizcede “bi” olarak okunmaktadır.

B ile başlayan İngilizce kelimeler sayı yönünden incelediğinde binlercedir. İngilizce sözcük haznesinin genişlemesi için bu kelimeleri doğru öğrenmek ayrı bir önem taşımaktadır. B harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve Türkçe karşılıkları şöyledir:

  • Baby: Bebek
  • Back: Geri
  • Bad: Kötü
  • Bag: Çanta
  • Basic: Basit
  • Before: Önce
  • Bed: Yatak
  • Because: Çünkü
  • Begin: Başlamak
  • Big: Büyük
  • Believe: İnanmak
  • Bone: Kemik
  • Book: Kitap
  • Brain: Beyin
  • Bow: Yay
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