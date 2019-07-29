YEMEK

B12 vitamini yönünden zengin besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 29.07.2019 05:24 | Son Güncelleme

Vücudumuz için son derece önemli olan B12 vitamini, nörolojik dejenerasyonu ve depresyonu engeller, enerji verir ve şeker isteğini azaltır. Önemli bir kaynak olan B12 vitamini doğal olarak bazı besin kaynaklarından alabilirsiniz.

B12 vitamini yönünden zengin besinler

Sinir tahribatını önleyen B12 vitamini; sinir uçlarının gelişimini sağlar, doğurganlığı artırır, hafızanın güçlenmesine destek sağlar. Bu hayati vitaminin eksikliğinde depresyon, sindirim bozuklukları, yürüme bozuklukları, zor nefes alma, kansızlık, karaciğer büyümesi ve omurilik yıpranması ve daha birçok sağlık sorununa neden olabilir. Bu sorunlardan uzak kalmak için B12 açısından zengin olan besinleri diyetinize dahil etmelisiniz.

Sığır karaciğeri

Bir porsiyon tüketerek günlük B12 vitamini ihtiyacınızı karşılamanız mümkün.

ciğer

Yumurta

Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları

yumurta

Kabuklu deniz ürünleri

İstiridye, yengeç, midye ve ıstakoz

istiridye

Balık

Somon, uskumru, lüfer, ton balığı.

somon

Kırmızı et

Sığır ve kuzu eti

PARTNERKuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!Kuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!
Makarna suyuna limon sıkarsanız...Makarna suyuna limon sıkarsanız...
Bir haftada 5 kilo vermek isteyenler bunu içiyorBir haftada 5 kilo vermek isteyenler bunu içiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
B12 vitamini depresyon

En Çok Okunan Haberler

Ünlü halk ozanı oğlu için yardım çağrısı yaptı

Ünlü halk ozanı oğlu için yardım çağrısı yaptı

Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Hande Erçel'den duygusal paylaşım

İtiraf etti: Aldattım, aldatıldım

İtiraf etti: Aldattım, aldatıldım

Manuş Baba'dan askerlik fotoğrafı yorumu: Ben de güldüm

Manuş Baba'dan askerlik fotoğrafı yorumu: Ben de güldüm

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sizi mutfağın yıldızı yapacak saklı kalmış yemek ipuçları

Makarna suyuna limon sıkarsanız...

İddialar büyük: Bir haftada 5 kilo verdirdiği söylenen patates suyu diyeti

Bir haftada 5 kilo vermek isteyenler bunu içiyor

Doğal antibiyotik sarımsakla hazırlanan şifalı anneanne tarifleri

Doğal antibiyotik sarımsakla hazırlanan şifalı anneanne tarifleri

Maraş sıkma peynirinin sırrını keşfettiler

Hazırlık aşaması herkesi şaşırtıyor

İçi kıyılanlar için: Mutfakta hayat kurtaran yufka ile hazırlanan tarifler

Altın günlerinin kurtarıcısı en pratik ve lezzetli tarifler

Yazın en tatlı meyvelerinden olan şeftali ile hazırlayacağınız tarifler

Yazın en tatlı meyvelerinden olan şeftali ile hazırlayacağınız tarifler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.