B12 vitamini yönünden zengin besinler

Sinir tahribatını önleyen B12 vitamini; sinir uçlarının gelişimini sağlar, doğurganlığı artırır, hafızanın güçlenmesine destek sağlar. Bu hayati vitaminin eksikliğinde depresyon, sindirim bozuklukları, yürüme bozuklukları, zor nefes alma, kansızlık, karaciğer büyümesi ve omurilik yıpranması ve daha birçok sağlık sorununa neden olabilir. Bu sorunlardan uzak kalmak için B12 açısından zengin olan besinleri diyetinize dahil etmelisiniz.
Sığır karaciğeri
Bir porsiyon tüketerek günlük B12 vitamini ihtiyacınızı karşılamanız mümkün.
Yumurta
Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları
Kabuklu deniz ürünleri
İstiridye, yengeç, midye ve ıstakoz
Balık
Somon, uskumru, lüfer, ton balığı.
Kırmızı et
Sığır ve kuzu eti
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