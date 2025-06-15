Baba Çalhanoğlu ateşi yaktı! Hakan Çalhanoğlu’na ‘‘İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin’’ yazdı…

Galatasaray transfer döneminin açılması ile birlikte yıldız isimlerle görüşmelerine devam ederken, geçtiğimiz günlerde Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği öğrenilmişti. Cimbom, İtalyan kulübü Inter ile görüşmelerine devam ederken, Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu’dan kritik bir sosyal medya paylaşımı geldi.

‘‘İNŞALLAH BİR GÜN GALATASARAYIMIZA GELİRSİN’’

Baba Çalhanoğlu yaptığı paylaşımda oğlu Hakan Çalhanoğlu’nun kolaj fotoğraflarını paylaşarak ‘‘İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin’’ yazıp sarı kırmızı kalp emojileri ekledi.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO’YU GÖZDEN ÇIKARDI!

Geçtiğimiz günlerde İngiliz yayın organı Dazn’da çıkan habere göre, Galatasaray Inter’in yıldız orta saha oyuncusu için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Inter’in yıldız orta oyuncusunu takımdan göndermek için baskı yapmadığı ama gelecek tekliflerde de minimum fiyat belirledikleri ortaya çıktı. Inter’in oyuncunun satışından 40 milyon Euro beklentisi olduğu örenildi.