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Baba Çalhanoğlu ateşi yaktı! Hakan Çalhanoğlu’na ‘‘İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin’’ yazdı…

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Inter’in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu oğlu ile alakalı bir paylaşım yaptı. Baba Çalhanoğlu’nun paylaşımı Galatasaray taraftarları arasında gündem oldu.

Baba Çalhanoğlu ateşi yaktı! Hakan Çalhanoğlu’na ‘‘İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin’’ yazdı…
Burak Kavuncu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Galatasaray transfer döneminin açılması ile birlikte yıldız isimlerle görüşmelerine devam ederken, geçtiğimiz günlerde Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği öğrenilmişti. Cimbom, İtalyan kulübü Inter ile görüşmelerine devam ederken, Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu’dan kritik bir sosyal medya paylaşımı geldi.

‘‘İNŞALLAH BİR GÜN GALATASARAYIMIZA GELİRSİN’’

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Baba Çalhanoğlu yaptığı paylaşımda oğlu Hakan Çalhanoğlu’nun kolaj fotoğraflarını paylaşarak ‘‘İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin’’ yazıp sarı kırmızı kalp emojileri ekledi.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO’YU GÖZDEN ÇIKARDI!

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Geçtiğimiz günlerde İngiliz yayın organı Dazn’da çıkan habere göre, Galatasaray Inter’in yıldız orta saha oyuncusu için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Inter’in yıldız orta oyuncusunu takımdan göndermek için baskı yapmadığı ama gelecek tekliflerde de minimum fiyat belirledikleri ortaya çıktı. Inter’in oyuncunun satışından 40 milyon Euro beklentisi olduğu örenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu galatasaray
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