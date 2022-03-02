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  4. Baba dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Emin Saruhanlı ortadan kayboluyor

Baba dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Emin Saruhanlı ortadan kayboluyor

02.03.2022 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin iddialı dizisi Baba 3. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerde oynadığı Baba'nın 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. Baba'nın yeni bölümünde alzheimer hastalığının belirtileri nükseden Emin Saruhanlı ortadan kayboluyor. Oğlu Kadir ise babasını arıyor.

Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan Baba dizisi 1 Mart Salı akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Baba son bölümde Emin ve Kadir yoldayken arabaları bozulunca baba-oğul arasında yeniden bir gerilimin fitili ateşlendi. Kadir, “Dört senedir senin yüzünden hapis yatıyorum ben!” sözleriyle babasına sitem etti.

Baba (1)(8)

BABA 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emin ve Kadir’in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır.

Baba (7)(1)

Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar.

Baba (4)(4)

İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer.

Baba (2)(7)

Kadir, İstanbul’daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur.

Baba (3)(5)
Emin, İstanbul’un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır. İlhan’ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir’in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

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Haluk Bilginer
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