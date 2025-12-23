MAGAZİN

Hakkında yakalama kararı çıkarıldı! Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Subaşı, Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa paylaşarak 'Ben değişmedim' ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adı geçen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı verilmişti.

Subaşı daha sonra açıklama yaparak; “Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim.” demişti.

Subaşı daha sonra Instagram hesabının hikaye kısmında Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealinden bir sayfa ve tespihli bir fotoğraf paylaşarak “El-Hafîz” notunu düşmüştü.

Subaşı son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Ünlü isim Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa paylaşarak "Ben değişmedim. Sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin." ifadelerini kullandı.

