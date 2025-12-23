Hakkında yakalama kararı çıkarıldı! Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı dikkat çekti

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adı geçen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı verilmişti.

Subaşı daha sonra açıklama yaparak; “Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim.” demişti.

Subaşı daha sonra Instagram hesabının hikaye kısmında Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealinden bir sayfa ve tespihli bir fotoğraf paylaşarak “El-Hafîz” notunu düşmüştü.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Subaşı son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Ünlü isim Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa paylaşarak "Ben değişmedim. Sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin." ifadelerini kullandı.